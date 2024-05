Furia Leclerc su Ocon che lo ha tamponato prima della Sprint Race a Miami: “Stava dormendo!”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Poco prima della Sprint Race del GP di Miami incredibile errore da parte di Esteban Ocon che con la sua Alpine è andato a tamponare nella pit-lane la Ferrari di Charles Leclerc. Una disattenzione imperdonabile, per la quale il pilota francese è stato penalizzato di dieci secondi da scontare a fine gara. Dura anche la reazione dello stesso Leclerc, incredulo: "Stava dormendo al volante".

Una disattenzione mista all’unsafe release da parte del team Alpine che poteva costare carissimo alla Ferrari in generale e in particolare a Charles Leclerc in vista della Sprint Race di scena a Miami per il GP di Formula 1 che si correrà domenica 5 maggio. Esteban Ocon è andato a impattare contro la Ferrari del monegasco che stava transitando in quel frangente proprio sulla pit-lane con l'ala dell'Alpine ha colpito uno degli pneumatici senza colpire fortunatamente la scocca rossa e rischiare di creare danneggiamenti importanti alla monoposto.

Esteban Ocon è stato poi costretto a sostituire l'ala anteriore della sua Alpine danneggiata dopo lo scontro con una delle ruote della SF-24 che non ha subito danni, così come è stato subito riferito via radio dai box a Leclerc. Il francese è stato poi penalizzato dai commissari che gli hanno inflitto una penalità di 10 secondi che verranno aggiunti a margine della gara Sprint al tempo finale dello stesso Ocon.

Ovviamente non è mancata la reazione stizzita di Charles Leclerc che, in pista non si è totalmente accorto di quanto stesse avvenendo e la dinamica di quanto accaduto in pit-lane: "Stava completamente dormendo, non so chi fosse ma… Penso che persino i meccanici gli stessero dicendo di fermarsi" ha detto il ferrarista nel team radio subito dopo il colpo subito. Ma fortunatamente la SF-24 ha preso regolarmente il via per la Sprint Race delle 18:00.

