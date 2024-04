MotoGP oggi a Jerez, orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Spagna su TV8 e Sky: Bagnaia sfida Martin per la pole

La diretta LIVE delle qualifiche e della gara sprint del GP Spagna di MotoGP a Jerez in programma oggi: gli aggiornamenti in tempo reale. Bagnaia sfida Martin e Marc Marquez per la pole dalle ore 10:50. La partenza della Sprint Race è fissata alle ore 15:00. Diretta TV in chiaro e in streaming su TV8 e su Sky. La gara è in programma domani alle 14:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

09:19 I risultati delle fp3 di Moto3: Alonso davanti a tutti Nelle Fp3 di Moto3, contraddistinte dalla pioggia: Alonso si è confermato il più veloce assoluto per un week-end da dominatore assoluto. Alle sue spalle Roulstone e Veijer. A cura di Marco Beltrami 08:40 Al via le FP3 di Moto3 Si è appena aperto il programma odierno del Motomondiale sul circuito di Jerez de la Frontera. A scendere in pista per primi sono i piloti della Moto3 impegnati nella terza sessione di prove libere che durerà mezzora. A cura di Michele Mazzeo 08:15 A che ora iniziano le FP3 della MotoGP La sessione di prove libere della MotoGP di oggi che precede le Qualifiche inizia alle ore 10:10. Le Libere 3 della top-class sul circuito di Jerez de la Frontera dureranno mezzora e serviranno ai piloti solo per trovare il giusto set-up alle loro moto per affrontare la qualifica (che prenderà il via subito dopo) e la Sprint Race del GP di Spagna che invece andrà in scena nel pomeriggio. A cura di Michele Mazzeo 08:00 Oggi in pista anche Bradl, Savadori e Pedrosa: le wild card per il GP di Spagna della MotoGP Oggi in pista durante le FP3, le Qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP, oltre ai soliti protagonisti, ci saranno anche Stefan Bradl, Lorenzo Savadori e Dani Pedrosa: i collaudatori rispettivamente di Honda, Aprilia e KTM partecipano infatti alla tappa spagnola della classe regina come wild card e i risultati da loro ottenuti varranno a tutti gli effetti per le classifiche iridate. A cura di Michele Mazzeo 07:30 Gli orari di FP3 e qualifiche al GP Spagna di MotoGP 2024 Giornata intensa per i piloti della MotoGP sul circuito di Jerez de la Frontera: oggi infatti si inizia alle ore 10:10 quando scenderanno tutti in pista per l'ultima sessione di prove libere. Le FP3 dureranno mezz'ora e si chiuderanno alle ore 10:40. Pochi minuti dopo però i protagonisti della classe regina del motomondiale torneranno sul tracciato spagnolo per le Qualifiche del GP di Spagna che prenderanno il via alle 10:50 mentre nel primo pomeriggio il programma odierno si chiuderà poi con la Sprint Race. A cura di Michele Mazzeo 07:15 Le caratteristiche del circuito di Jarez La mappa del circuito di Jerez de la Frontera dove oggi si disputano le Qaulifiche e la Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP 2024 (fonte Brembo) Oggi ad ospitare le Qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP sarà il circuito di Jerez de la Frontera intitolato ad Angel Nieto. Quello situato vicino a Cadice in Andalusia è un tracciato di 4,4 chilometri, con 8 curve a destra, 5 a sinistra e il rettilineo più lungo che misura 607 metri. Secondo i tecnici Brembo, fornitore degli impianti frenanti di tutti i piloti della MotoGP, il circuito di Jerez è un tracciato impegnativo per i freni: le frenate sono 11 per un totale di 33 secondi al giro. La staccata alla curva 6 è quella che comporta il maggior sforzo per i piloti e gli impianti frenanti con le moto che ci arrivano a 296 km/h ed entrano in curva a 67 km/h dopo 5,1 secondi di decelerazione durante i quali sono soggetti a 1,5 G di decelerazione. Il record della pista nelle qualifiche della MotoGP appartiene a Pecco Bagnaia che nel 2022 ha conquistato la pole fermando il cronometro sull'1'36.170, del piemontese della Ducati anche la miglior tornata di sempre durante la gara con l'1'37.669 fatto registrare nel GP di Spagna dello stesso anno. A cura di Michele Mazzeo 07:02 MotoGP, il programma del weekend: gara domani alle 14:00 Il programma del GP di Spagna della MotoGP è quello canonico: dopo le prime due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) di ieri, oggi è la volta delle Libere 3 e delle qualifiche con Q1 e Q2 e nel pomeriggio della Sprint Race, domani come da tradizione si chiude con la gara che assegnerà il bottino più considerevole di punti iridati con la partenza fissata alle ore 14. A cura di Michele Mazzeo 07:01 I risultati delle prove libere: Bagnaia il più veloce, Vinales si conferma Pecco Bagnaia è tornato protagonista sulla pista che l'ha visto vincere l’anno scorso piazzando il miglior tempo nelle pre-qualifiche del venerdì. L'italiano della Ducati ha preceduto Maverick Vinales reduce dal doppio successo di Austin. Marc Marquez si è preso il terzo posto mostrandosi tra l'altro tra i migliori sul passo con gomme usate. Alle sue spalle si è piazzato Marco Bezzecchi seguito da Jorge Martin e Pedro Acosta. Qualificazione diretta alla Q2 delle qualifiche di oggi anche per Aleix Espargaro, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Dovrà passare invece dalla Q1 Brad Binder caduto quando stava effettuando il suo giro migliore. A cura di Michele Mazzeo 07:00 MotoGP, gli orari TV di qualifiche e gara sprint del GP Spagna: la diretta su Sky e TV8 Oggi sul circuito di Jerez de la Frontera si disputano le Qualifiche e la Sprint Race del GP di Spagna della MotoGP 2024: diretta TV e live streaming sia su Sky che gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Dopo un'ulteriore sessione di prove libere sul tracciato spagnolo i piloti della classe regina del Motomondiale 2024 andranno infatti a caccia della pole position in questo quarto round stagionale. Le qualifiche iniziano alle ore 10:50 con la Q1 e proseguono poi alle 11:15 con la Q2. Saranno queste a determinare sia la griglia di partenza della gara di domani che lo schieramento iniziale della Sprint Race che si disputa oggi nel pomeriggio: l'orario della partenza della mini-gara, che durerà solo 12 giri, è fissato alle ore 15:00. Poco prima sul circuito di Jerez si terranno invece le qualifiche di Moto3 (in programma alle 12:50) e Moto2 (inizio alle 13:45). Le Qualifiche del GP di Spagna determineranno la griglia di partenza sia della Sprint Race di oggi pomeriggio che della Gara di domani e si potranno seguire in diretta TV sia su Sky ai canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) che in chiaro gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. A cura di Michele Mazzeo

