Milan Primavera-Olympiacos oggi in finale di Youth League, dove vederla in TV e streaming Olympiacos-Milan Primavera è la finale della Youth League 2023-2024. L’incontro si disputerà a Nyon lunedì 22 aprile. Calcio d’inizio alle 18. Non è prevista la diretta in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Quella di oggi può diventare una giornata storica per il Milan. Perché la squadra Primavera allenata da Ignazio Abate giocherà la finale della Youth League. L'incontro con l'Olympiacos è in programma a Nyon alle ore 18. Il Milan può diventare la prima squadra italiana a conquistare il trofeo, giunto alla sua decima edizione.

Il Milan Primavera guidato da Ignazio Abate in modo fantastico è arrivato fino alla finale di Youth League e si conferma una potenza a livello giovanile in Europa, considerata anche la semifinale dello scorso anno. Il percorso è stato di alto livello. Dodici punti conquistati nel girone F davanti a Borussia Dortmund, PSG e Newcastle. Poi sono stati eliminati ai rigori il Braga agli ottavi e poi il Real Madrid. Mentre in semifinale ancora una volta il Milan si è imposto dagli undici metri, con la conclusione vincente di Kevin Zeroli, giocatore che ha già esordito in prima squadra.

Se il Milan ha disputato la Youth League perché la squadra maggiore ha preso parte alla Champions League, l'Olympiacos si è iscritta grazie al titolo vinto nella passata stagione ed ha disputato il percorso ‘campioni'. I greci hanno esordito eliminando il Lecce, campione d'Italia 2022-2023, vincendo entrambe le partite con il punteggio di 3-1. Poi nel playoff hanno vinto anche ai rigori con l'Inter, dunque sarà per loro la terza sfida contro una squadra italiana. Dagli ottavi hanno eliminato Lens, Bayern Monaco e Nantes. L'arbitro sarà l'inglese John Brooks.

Milan Primavera-Olympiacos dove vederla in diretta TV

In televisione la finale della Youth League 2024 si potrà seguire su Sky, potranno farlo gli abbonati collegandosi al canale 202 (Sky Sport Calcio). Gli abbonati a Milan TV potranno farlo sul canale tematico dei rossoneri. Non sarà possibile invece seguirla in alcun modo in chiaro.

Dove vedere Milan Primavera-Olympiacos in diretta streaming

Mentre sono diversi i modi per seguire in streaming la finale della Youth League tra l'Olympiacos e il Milan. Gli abbonati potranno farlo con Sky Go e NOW. Ma si potrà vedere l'incontro anche sul sito ufficiale della UEFA oltre che su Mediaset Infinity +.

Le probabili formazioni di Milan Primavera-Olympiacos

Camarda al centro dell'attacco. Sia e Scotti ai suoi latti. In difesa Simic, a metà campo Zeroli, nomi già noti per aver esordito in prima squadra. In porta il francese Raveyre, determinante nei tre confronti vinti ai calci di rigore.

OLYMPIACOS (3-4-2-1): Sina; Prekates, Kostoulas, Koutsidis; Koutsogoulas, Mouzakitis, Bakoulas, Alafakis; Papakanellos, Pnevmonidis; Kostoulas. Allenatore: Sylaidopoulos.

MILAN (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Zeroli, Malaspina, Stalmach; Sia, Camarda, Scotti. Allenatore: Abate.