video suggerito

Viktoria Plzen-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita di Conference Viktoria Plzen-Fiorentina si gioca alle 18:45 alla Doosan Arena ed è valida per la gara di andata dei quarti di finale di Conference League. La partita sarà trasmessa in TV e streaming sia su Sky sia su DAZN. Italiano pronto a riproporre Belotti unica punta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viktoria Plzen-Fiorentina è l'andata dei quarti di finale di Conference League e si giocherà alle 18:45 alla Doosan Arena. La diretta in TV e in streaming è sia su DAZN sia su Sky, in entrambi i casi a pagamento solamente per gli abbonati.

Il Plzen ha fin qui disputato un'ottima Conference, chiudendo il proprio girone (Gruppo C) al primo posto a punteggio pieno, con nove reti segnate e una sola subita. Bene anche agli ottavi dove è riuscito ad avere la meglio sul Servette che ha eliminato dopo i calci di rigore. La Fiorentina ha avuto un cammino pressocché simile, vincendo il Gruppo F e poi eliminando il Maccabi Haifa. Per i viola però l'obiettivo non è superare il turno ma riprendersi la finale, persa lo scorso anno, provando a cambiarne il risultato.

Partita: Viktoria Plzen-Fiorentina

Quando: giovedì 11 aprile 2024

Dove: Doosan Arena (Plzen)

Orario:18:45

Diretta TV: Sky, DAZN

Diretta Streaming: SkyGo, NOW, DAZN

Competizione: Conference League (quarti di finale, andata)

Dove vedere Viktoria Plzen-Fiorentina in diretta TV

La partita tra la Fiorentina e il Viktoria Plzen si disputa alle 18:45 allo stadio Doosan e sarà trasmessa in TV sia da DAZN sia da Sky. I canali di Sky Sport che trasmettono la gara sono Sky Sport Uno, 201, e Sky Sport 252. Oppure si può aprire l'app di DAZN, da scaricare da Smart TV attraverso uno dei tanti dispositivi disponibili anche wireless o utilizzando una classica consolle per giochi (XBox o PS).

Leggi anche Il tabellone di quarti e semifinali di Conference League: la Fiorentina incontrerà il Viktoria Plzen

Viktoria Plzen-Fiorentina, dove vederla in diretta streaming

Per lo streaming online adi Viktoria Plzen-Fiorentina gli utenti DAZN possono utilizzare direttamente il sito oppure adoperare l'app dedicata. Per gli abbonati di Sky, c'è l'app di Sky GO oppure il servizio offerto da NOW, che trasmette il meglio dei contenuti Sky in vendita tramite specifici pacchetti ondemand. La telecronaca su DAZN è affidata a EdoardoTestoni.

Conference League, le probabili formazioni di Viktoria Plzen-Fiorentina

Il Viktoria Plzen si schiererà con il consueto 3-4-2-1 d'ordinanza che ben ha fatto fino ad oggi in Europa. Bakos punta su un unico attaccante di ruolo, Chory quasi sicuramente supportato sulla trequarti dalla coppia Sulc-Vydra. Per Italiano attesi i rientri di Martinez Quarta in difesa e di Beltran in attacco. Belotti però dovrebbe essere schierato come uno terminale di riferimento mentre un paio di ballottaggi verranno risolti all'ultimo come il dualismo di fascia tra Biraghi (favorito) e Parisi.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Cadu, Kalvach, Cerv, Sykora; Sulc, Vydra; Chory. All. Bakos.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur Melo, Duncan; Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano