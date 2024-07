Italia-Irlanda del Nord agli Europei Under 19, dove vederla in TV e diretta streaming: canale e formazioni

video suggerito

La giovane Italia di Bernardo Corradi ha esordito nel migliore dei modi all'Europeo Under 19, vincendo contro la Norvegia. Oggi gli azzurrini devono sfidare nel secondo turno del Girone, l'Irlanda del Nord. Il match è fissato per le 20:00 e sarà trasmesso in chiaro senza costi aggiuntivi su RaiPlay.

Un torneo veloce e breve l'Europeo Under 19: cinque partite in totale e dunque è vietato sbagliare. Soprattutto a fronte di chi ci arriva, come l'Italia da campione in carica grazie al successo del 2023 a Malta. Occhi puntati sui tanti talenti e stelline, in primis il titolarissimo Pafundi e poi Camarda, sedicenne arruolato tra i "grandi" per regalare nuove gioie. Gli Azzurri cercano il bis vittoria, mentre gli irlandesi sono alla ricerca del loro primo successo dopo il pareggio a reti inviolate contro l'Ucraina.

Italia Under 19-Irlanda del Nord Under 19, dove vederla in diretta TV

La partita tra pari età Italia-Irlanda del Nord valida per la seconda giornata degli Europei Under 19 è visibile in diretta e in chiaro per tutti senza costi aggiuntivi. In TV però servirà un apparecchio Smart da poter collegare su internet perché o diritti sono della Rai e la gara sarà trasmessa unicamente su RaiPlay.

Dove vedere Italia Under 19-Ilranda Under 19 in diretta streaming

Stesso discorso per lo streaming in chiaro e gratuito di Italia-Irlanda del Nord Under 19. La partita degli Europei viene trasmessa sul portale RaiPlay e la si può seguire sia da pc, sia da smartphone o da altri dispositivi portatili senza costi aggiuntivi.

Europei Under 19, le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord Under 19

Bernardo Corradi dovrebbe riproporre schema ma con alcuni titolari dell'esordio cambiati per turn over e gestione, quindi confidando ancora una volta sulla fantasia di Pafundi ma provando dal 1′ il talento di Camarda al suo fianco. Zeroli confermato sulla trequarti, con i restanti che hanno già giocato contro la Norvegia.

Italia U19 (4-3-1-2): Marin; Magni, F. Mane, Chiarodia, Bartesaghi; Mannini, Lipani, Ciammaglichella; Zeroli; Pafundi, Camarda.

Ct. Corradi

Irlanda del Nord U19: (3-4-3): Charles; Briggs, Mccallion, Lennon; Barr, Trickett, McCuire, Thompson: Morrison, Graham, Glenfield.

Ct. McAuley