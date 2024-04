video suggerito

Juventus-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

A cura di Vito Lamorte

Juventus e Milan si sfidano nel terzo anticipo della 34a giornata di Serie A e si giocano il secondo posto in classifica. Bianconeri e rossoneri scendono in campo sabato 27 aprile 2024 all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18:00 con diretta Tv e streaming su DAZN.

La squadra di Allegri si è qualificata col brivido alla finale di Coppa Italia, riuscendo ad avere la meglio sulla Lazio, ma viene da due pareggi consecutivi in campionato con Torino e Cagliari: ora la Juventus ha l'opportunità di chiudere il discorso per la qualificazione in Champions in uno scontro diretto contro il Milan di Pioli, che potrebbe riaprire la contesa per il secondo posto in queste ultime giornate. I rossoneri si leccano le ferite dopo il derby perso contro l'Inter e la conseguente vittoria artimetica dello Scudetto dei nerazzurri nella stracittadina ma devono voltare pagina per evitare che questo finale di stagione diventi un calvario. La sfida contro la Vecchia Signora potrebbe portare delle motivazioni ma Pioli deve far fronte a diverse assenze.

Partita: Juventus-Milan

Orario: 18.00

Data: sabato 27 aprile 2024

Dove: Allianz Stadium, Torino

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 34a giornata

Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV

La partita tra Juventus e Milan si potrà vedere in diretta TV su DAZN tramite le smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Juventus-Milan, dove vederla in diretta streaming

La partita tra Juventus-Milan sarà visibile in diretta anche in streaming su DAZN per gli abbonati attraverso l'app dedicata o collegandosi tramite pc si potrà seguire l'intero match con ampio pre e post partita.

Le probabili formazioni di Juventus-Milan

Non dovrebbero esserci particolari novità nell'undici bianconero. Sull’out di destra Cambiaso e Kostic lanciato largo sulla sinistra. In mezzo al campo Mckennie con Locatelli e Rabiot. In attacco confermato il duo Chiesa-Vlahovic.

Pioli dovrà rinunciare agli squalificati Calabria, Tomori e Theo Hernandez. Pronto Florenzi sulla destra, Thiaw centralmente e sulla sinistra potrebbe essere rilanciato Jimenez. In mezzo al campo dovrebbe tornare la coppia Reijnders-Bennacer, mentre sulla trequarti ci saranno nuovamente Pulisic a destra, Loftus-Cheek al centro e Leao a sinistra. Tornerà dal 1′ Giroud.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.