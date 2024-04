video suggerito

Ruud-Tsitsipas oggi in finale all’ATP Montecarlo, orario TV e dove vederla in diretta e streaming Ruud-Tsitsipas è la finale del Montecarlo Masters 1000 in programma oggi domenica 14 aprile alle ore 15 con diretta TV e streaming in esclusiva su Sky. Una finale a sorpresa tra i giocatori che hanno eliminato i favoriti Sinner e Djokovic. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Ruud-Tsitsipas è la finale del torneo di Montecarlo in programma oggi domenica 14 aprile alle ore 15 con diretta TV e streaming in esclusiva su Sky. Tsitsipas dopo aver vinto contro Sinner in semifinale, spera di poter portare a casa per la terza volta il trofeo. Di fronte avrà un Ruud galvanizzato dalla vittoria sul numero uno al mondo Djokovic. I due possono essere soddisfatti in chiave ranking visto che miglioreranno la loro posizione nel ranking diventando rispettivamente numero 6 e numero 9. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A che ora gioca Ruud oggi contro Tsitsipas in finale al Montecarlo Masters 1000

La partita tra Ruud e Tsitsipas valida per la finale del torneo di Montecarlo è in programma oggi domenica 14 aprile alle ore 15. L'ultimo atto del Masters 1000 non andrà incontro a cambiamenti di orario o slittamenti, visto che prima alle ore 13 si giocherà la finale del doppio che dovrebbe concludersi nei tempi giusti.

Dove vedere Ruud-Tsitsipas oggi in finale a Montecarlo in TV e streaming

Dove vedere Ruud-Tsitsipas in TV? La finale di Montecarlo si potrà vedere in esclusiva su Sky, proprietaria dei diritti del Masters 1000. Diretta TV sui canali Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Uno (2o1), con possibile trasmissione anche su Sky Sport Max. Lo streaming del match tra Ruud e Tsitsipas sarà disponibile su Sky Go, app riservata agli abbonati Sky, oppure sulla piattaforma live on demand NOW.

Ruud-Tsitsipas in chiaro su TV8, non c’è la diretta

Ruud-Tsitsipas si potrà vedere in TV in chiaro? Nessuna diretta su TV8 per la finale di Montecarlo, con buona pace di tutti gli appassionati che non sono in possesso di un abbonamento a Sky.

Ruud-Tsitsipas, i precedenti

Ruud e Tsitsipas si sono già affrontati tre volte nel circuito ATP. I due giocatori, che sono coetanei (25 anni), hanno un bilancio di 2-1 in favore del norvegese che si è imposto anche in questo 2024 nella semifinale di Los Caos. A queste bisogna aggiungere anche una partita in un torneo Futures in Italia nel 2016, con il successo del greco.