La nuova Supercoppa Italiana cambia ancora le date: si gioca dal 18 al 22 gennaio in Arabia Saudita

A cura di Vito Lamorte

La nuova Supercoppa Italiana cambia ancora date. Il nuovo format a quattro squadre, con cui verrà assegnato il trofeo per la prima volta quest'anno, ha modificato ancora una volta il calendario ma questa volta dovrebbe essere quella definitiva: oggi il Consiglio di Lega dovrebbe ratificare le nuove date delle semifinali e della finale in Arabia Saudita, tra Riad e Gedda.

Si giocherà dal 18 al 22 gennaio 2024: ad aprire saranno le gare Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio e chi supererà il turno disputerà la finale quattro giorni dopo.

Questo tira e molla sulle date va avanti da diverse settimane e per mettere fine a tutto questo ‘teatro' sarebbe stato decisivo, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il viaggio Riad di Andrea Butti, responsabile delle competizioni per la Lega di Serie A, insieme ai rappresentanti dei quattro club che giocheranno il torneo. Da parte degli arabi l'idea era quella di cambiare la data all’evento ma dopo giorni di trattative è stato messo a posto ogni dettaglio.

Le autorità sportive arabe avrebbero voluto far spostare ancora la Supercoppa Italiana di una settimana a causa della Supercoppa di Spagna all'inizio dell'anno nuovo ma dall'Italia era arrivato un secco "no", con Inter e Napoli che avrebbero rifiutato di aprire un nuovo dialogo.

Per la nuova formula della Supercoppa dall'Arabia Saudita pagheranno circa 23 milioni di premi e a chi alzerà la coppa ne andranno 7. Andranno calcolati anche altri tipi di ricavi come i diritti tv, acquistati da Mediaset: le tre partite verranno trasmesse tutte su Canale 5.

La preoccupazione più grande dei club, però, era dettata dalle date in cui avrebbero recuperato le loro partite e in giornata dovrebbero essere definiti anche i giorni, tra febbraio e marzo, in cui si rimetteranno a pari con le avversarie. Meglio attendere comunicazioni ufficiali per evitare di stilare tabelle che puntualmente verrebbero smentite ma una cosa è abbastanza certa, ovvero che la Supercoppa potrebbe risultare decisiva sulla corsa Scudetto.

L'Inter vedrà rinviata la gara della ventunesima giornata contro l'Atalanta e questo potrebbe permettere alla Juventus di effettuare un sorpasso in classifica in attesa del recupero. Da tenere in considerazione anche il fatto che il 4 febbraio ci sarà il ritorno del derby d’Italia e questo potrebbe influire non poco sulla corsa a tappe verso il tricolore.

Chiaramente lo stesso discorso vale anche per Napoli, Lazio e Fiorentina che lottano per un posto in Champions League o nelle competizioni europee: dover recuperare successivamente una gara e sapendo già il risultato delle avversarie non sarà semplice a livello mentale.