video suggerito

Verstappen farà la 24h virtuale del Nurburgring durante il GP di Imola: “Non ho chiesto il permesso” Doppio impegno per Max Verstappen durante il Gp di Imola, che, senza chiedere il permesso alla squadra, durante il weekend prenderà parte anche alla 24 ore virtuale del Nurburgring. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tra gli appassionati di Formula 1 è risaputo che Max Verstappen sia molto attivo anche nel mondo delle corse virtuali, ma quello che il tre volte campione del mondo farà durante il GP di Imola che si corre in questo fine settimana ha dell'incredibile. L'alfiere della Red Bull, durante il weekend, prenderà infatti parte anche alla 24 ore del Nurburgring virtuale.

Verstappen e la passione per le gare virtuali

Max Verstappen, quando non è impegnato a gareggiare in pista, trascorre molto tempo su iRacing, noto simulatore di guida online e utilizzato da diversi piloti per tenersi in allenamento fra una gara e l'altra. Il pilota olandese si può trovare spesso su Twitch, piattaforma online di streaming, collegato fino a tarda notte a giocare al simulatore. Già prima del GP di Arabia Saudita, era rimasto online fino alle 4 del mattino, con gli spettatori che si chiedevano se non fosse meglio per lui andare a letto. Nonostante questo, però, poche ore dopo vincerà comunque la gara, nonostante le poche ore di sonno.

Il campione olandese prenderà parte alla 24 ore del Nurburgring virtuale con il team Redline, squadra di e-sports sponsorizzata dalla stessa Red Bull, nella speranza che non perda la testa come qualche volta gli è accaduto nelle corse virtuali.

Verstappen farà la gara virtuale senza chiedere il permesso

La 24 ore del Nurburgring scatterà domani alle ore 14, due ore prima delle qualifiche di Formula 1. "Ci alterneremo in 4 al volante, farò due stint tra le due e le quattro ore", ha spiegato Verstappen, che ha aggiunto come “Non ho chiesto il permesso di parteciparvi, sono un professionista e so come gestire le mie giornate, ognuno è libero di fare quello che preferisce sabato sera".

Il fenomeno olandese non sembra neanche troppo preoccupato da eventuali critiche che potrebbe ricevere nel caso le cose dovessero andare male a Imola. "Sicuramente tutti darebbero la colpa a questa mia decisione, ma non mi interessa, l’importante è andare a letto presto per essere ben riposato domenica". Verstappen, con ogni probabilità, sarà alla guida nella corsa virtuale sabato sera, dopo aver terminato tutte le procedure relative alle qualifiche, e domenica mattina, prima di prepararsi per la gara che scatterà domenica alle ore 15. Il campione olandese rimarrà all'interno del paddock per tutto il fine settimana, dato che a Imola avrà a disposizione nel proprio motorhome un simulatore di guida all'avanguardia.

Formula 1 News Calendario Classifica segui