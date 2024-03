Verstappen su Twitch fino alle 4 di notte prima del GP d’Arabia: “Ragazzi, devo andare a dormire” Maxi Verstappen collegato su Twitch fino alle 4 del mattino prima della gara del Gran Premio di Formula 1 in Arabia in cui partirà dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha giocato su iRacing e a un certo punto è andato via: “Devo andare a dormire”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Max Verstappen sveglio fino a notte fonda per giocare ad iRacing su Twitch. Il pilota della Red Bull, che partirà dalla pole position nel Gran Premio d'apertura del Mondiale di Formula 1 in programma oggi in Arabia Saudita, a Jeddah, è un grande appassionato del simulatore di guida online. Sui social spuntano i video della sua performance notturna alla vigilia della gara di oggi. Gli utenti del gioco online sono rimasti sorpresi dalla sua presenza, specie per via dell'orario e dell'appuntamento importante in programma oggi per il pilota campione del mondo in carica.

"Ragazzi ora devo andare a dormire" dice Verstappen a un certo punto spiegando agli altri giocatori che deve uscire e cercare di mantenersi riposato in vista della gara. "Buona fortuna per domani, sono le 4 di notte lì da te – gli chiede qualcuno prima di salutarlo, e Max risponde – Sì (ride) Va bene dai, ci sentiamo domani". Un simpatico siparietto che ha visto Verstappen protagonista. Il pilota della Red Bull, secondo quanto evidenziato dai suoi accessi ad iRacing, ha praticamente trascorso tutte le notti di questo weekend arabo sul gioco di guida online.

IRacing.com di fatto è un simulatore di guida online, a sottoscrizione, per Microsoft Windows e Mac OSX, gestito da iRacing.com Motorsport Simulations. Sin quando è stato inventato il servizio è stato impostato non solo come intrattenimento da videogioco, ma soprattutto come simulatore in grado di allenare i piloti del mondo reale. Possono prendervi parte di fatto sia i veri piloti che un utente qualsiasi appassionato dell'alta velocità. Verstappen stava giocando alle 2 del mattino europee ma a Jeddah erano le 4, dunque davvero tardi per l'olandese.

Verstappen nel corso delle qualifiche di ieri in cui ha poi conquistato la pole.

Sui social è inoltre trapelata la routine di Jeddah di Max Verstappen. Il pilota della Red Bull giovedì ha giocato ad iRacing alle 3 del mattino e successivamente ha dominato le FP1, poi il venerdì ha giocato nuovamente ad iRacing alle 3 del mattino, centrando poi la pole position in qualifica. A questo punto tutti si aspettano che dopo aver giocato stanotte fino alle 4 del mattino, possa completare l'opera vincendo la gara. È inusuale di fatto come l'attuale campione del mondo in carica possa rinunciare a ore preziose di riposa prima della gara per divertirsi ad iRacing su Twitch.

