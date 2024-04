video suggerito

Verstappen colleziona pole position, è primo pure a Suzuka: Sainz quarto, Leclerc addirittura ottavo Verstappen in pole position nel GP Giappone. Perez in prima fila, beffato per 66 millesimi. Norris terzo davanti a Sainz. Ottava posizione per Leclerc, che avrà davanti anche Hamilton e Alonso.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha conquistato la pole position a Suzuka. In prima fila nel Gran Premio del Giappone, che scatterà domenica alle 7 del mattino, anche Perez, beffato per 66 millesimi. Terzo Norris, che ha preceduto Sainz. Ottavo posto per Leclerc, che partirà dalla quarta fila.

Q1: il primo a scendere in pista è Magnussen. Poi escono tutti assieme. Verstappen si mette avanti e non di poco. Alonso è secondo a quasi quattro decimi. Sainz quinto, Leclerc solo decimo. Negli ultimi minuti si lotta ‘solo' per evitare l'onta dell'eliminazione. Leclerc per stare più tranquillo, esce lo stesso e si prende la quarta posizione. A sorpresa viene eliminato Stroll, fuori con Gasly, Magnussen, Sargeant e Zhou. Esclusi cinque piloti di cinque scuderie diverse.

Q2: Verstappen fa subito un tempone, Perez pure, si mette a 12 millesimi. Alonso e le McLaren si confermano. La Ferrari dopo il primo tentativo è comunque in ritardo: quinto Sainz, settimo Leclerc. La Mercedes è dentro. Con il decimo posto che fa gola a tutti, soprattutto a Tsunoda. Leclerc non torna in pista e rischia un po', ma avendo un solo treno di gomme non può fare altrimenti. Charles si salva, è nono. Hamilton sale terzo. Vengono eliminati: Ricciardo, Hulkenberg, Bottas, Albon e Ocon.

Q3: Leclerc è l'unico ad avere un solo tentativo e fa il giro quando gli altri sono tutti ai box. Verstappen irraggiungibile. Ma dietro c'è lotta con Norris davanti a Perez e Sainz. Leclerc al traguardo è settimo con una parte finale del giro complicatissima. Nell'ultimo tentativo si migliorano solo in tre: Verstappen che si prende la pole, Perez che la sfiora e Alonso, che artiglia la quinta posizione. Sainz partirà quarto.

La Griglia di Partenza del GP Giappone

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Red Bull)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (Ferrari)

3ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren)

4ª fila: Lewis Hamilton (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari)

5ª fila: George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

6ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Nico Hulkenberg (Haas)

7ª fila: Valtteri Bottas (Sauber), Alexander Albon (Williams)

8ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin)

9ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Kevin Magnussen (Haas)

10ª fila: Logan Sargeant (Williams), Zhou Guanyou (Sauber)

