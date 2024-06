video suggerito

Verstappen conquista la pole della Sprint in Austria: Leclerc non riesce a fare nemmeno un giro in SQ3 Max Verstappen conquista la pole position nelle qualifiche sprint del GP d’Austria della Formula 1 2024: l’olandese precede le McLaren di Norris e Piastri. Sainz 5° mentre un problema alla sua Ferrari nel momento cruciale penalizza Leclerc che partirà 10° nella gara sprint del sabato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen profeta in patria Red Bull. L'olandese comincia al meglio il weekend del GP d'Austria della Formula 1 2024 conquistando la pole position per la Sprint Race del sabato sulla pista di Spielberg. Nelle Qualifiche Sprint infatti il leader del mondiale ha stracciato la concorrenza chiudendo con un 1:04:686 precedendo di oltre 93 millesimi il più immediato degli inseguitori, vale a dire Lando Norris con la prima delle McLaren.

Seconda fila per Oscar Piastri e George Russell, mentre Carlos Sainz con la Ferrari scatterà dalla quinta casella della griglia di partenza della gara sprint con al suo fianco l'altra Mercedes di Lewis Hamilton.

Sfortunato l'altro alfiere della Ferrari Charles Leclerc che al momento dell'uscita dalla pit-lane per l'ultimo giro lanciato ha avuto un piccolo problema alla propria vettura per poi ripartire senza però riuscire a fare il giro di lancio prima della bandiera a scacchi.

Fuori in SQ2 (con gomme obbligatoriamente medie) invece Kevin Magnussen, i due alfieri dell'Aston Martin Lance Stroll e Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Logan Sargeant.

Eliminati in SQ1 (anche in questo caso con l'obbligo di montare pneumatici a mescola media) invece Daniel Ricciardo, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon e Guanyu Zhou al termine di una mini-sessione che ha visto Lewis Hamilton rischiare la clamorosa eliminazione a causa di un primo giro lanciato cancellato per track limits.

La griglia di partenza della Sprint Race del GP Austria della Formula 1 2024

1ª fila: 1. Max Verstappen (Red Bull), 2. Lando Norris (McLaren)

2ª fila: 3.Oscar Piastri (McLaren), 4. George Russell (Mercedes)

3ª fila: 5. Carlos Sainz (Ferrari), 6. Lewis Hamilton (Mercedes)

4ª fila: 7. Sergio Perez (Red Bull), 8. Esteban Ocon (Alpine)

5ª fila: 9. Pierre Gasly (Alpine), 10. Charles Leclerc (Ferrari)

6ª fila: 11. Kevin Magnussen (Haas), 12. Lance Stroll (Aston Martin)

7ª fila: 13. Fernando Alonso (Aston Martin), 14. Yuki Tsunoda (Racing Bulls)

8ª fila: 15. Logan Sargeant (Williams), 16. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

9ª fila: 17. Nico Hulkenberg (Haas), 18. Valtteri Bottas (Sauber)

10ª fila: 19. Alexander Albon (Williams), 20. Zhou Guanyou (Sauber)

