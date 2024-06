F1 2024, oggi il GP Austria: orari TV8 e Sky di prove libere e qualifiche sprint, dove vederle in TV

In questo venerdì scatta il weekend del Gran Premio Austria, undicesima tappa del Mondiale di Formula 1. Sia le prove libere 1 (in programma dalle 12:30) che le Sprint Shootout (mezz'ora dalle 16:30) saranno visibili in diretta solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.