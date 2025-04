video suggerito

Piastri in pole nel GP Bahrain: Leclerc terzo, poi Antonelli. Deludono Hamilton e Norris Oscar Piastri in pole in Bahrain. In prima fila anche Russell, poi Leclerc e un super Antonelli. Delusione enorme per Norris, Verstappen e Hamilton. Quinto un super Gasly.

A cura di Alessio Morra

Oscar Piastri conquista la pole position in Bahrain. Il pilota australiano ha preceduto Russell e Leclerc, che vince nettamente il confronto con Hamilton, solo nono. Malissimo anche Lando Norris. Solo settimo Verstappen. Quarto posto per Antonelli. Splendide qualifiche per Gasly e Sainz.

Q1: Lando Norris è il più veloce per un decimo su Hamilton, che ha realizzato un bel tempo al secondo tentativo, poi Max e Piastri. Doohan sorprendente, quinto, davanti a Kimi Antonelli e Leclerc. Fuori Albon, Lawson, Bortoleto, Stroll e Bearman. Sainz passa, così come Tsunoda. Per entrambi è una boccata d'ossigeno.

Q2: Ocon sbaglia e va contro le barriere. L'incidente sembra serissimo, per fortuna non è così. Vettura distrutta, ma dopo un contatto ‘lento'. Ocon esce subito dalla sua Haas. Qualifiche sospese. Quando si riparte c'è un po' di caos. Hamilton e Verstappen quelli messi peggio, perché hanno un unico tentativo, sul filo, nel finale. Finale molto emozionante. Piastri primo, Russell supera Antonelli, Ferrari al sicuro e davanti a Verstappen. Nella top ten anche Tsunoda.

Q3: Piastri, Russell e Norris racchiusi in un decimo e mezzo. Leclerc quarto, dopo il primo tentativo, è a un secondo! I tempi di Hamilton e Antonelli sono cancellati, Verstappen sbaglia. Poi si riparte e la tensione sale. I tempi si migliorano. Antonelli si mette al comando, Leclerc lo supera, e sarà terzo. Russell va vicino alla pole, che si prende Piastri, seconda pole del 2025. Quinto un super Gasly. Malissimo Norris, solo sesto, che precede Verstappen, Sainz e un deludente Hamilton.

Griglia di Partenza del Gran Premio Bahrain 2025

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), George Russell (Mercedes)

2ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Kimi Antonelli (Mercedes)

3ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Lando Norris (McLaren)

4ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Williams)

5ª fila: Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull)

6ª fila: Jack Doohan (Alpine), Isack Hadjar (Racing Bulls)

7ª fila: Nico Hulkenberg (Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin)

8ª fila: Esteban Ocon (Haas), Alexander Albon (Williams)

9ª fila: Liam Lawson (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Sauber)

10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Ollie Bearman (Haas)