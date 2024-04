video suggerito

Red Bull torna regina in Giappone, Verstappen vince, poi Perez: Ferrari a podio con Sainz, Leclerc 4° Doppietta Red Bull nel GP del Giappone della Formula 1 2024 con Max Verstappen che vince davanti al compagno di squadra Sergio Perez: Ferrari a podio con Carlos Sainz mentre Leclerc chiude 4° con una grande rimonta e una strategia azzeccata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

La Red Bull torna padrona nel GP del Giappone della Formula 1 2024. Max Verstappen vince a Suzuka davanti al compagno di squadra Sergio Perez al termine di una gara in cui a fare la differenza sono state le strategie. Una gara che ha vissuto il suo primo colpo di scena dopo appena due curve con Ricciardo e Albon che si toccano finendo violentemente contro le barriere costringendo così la Direzione di Gara a sospendere la corsa e, dopo essersi assicurati delle buone condizioni dei due piloti e aver risistemato la pista, optare per una seconda partenza dalla griglia.

A sorprendere dopo la ripartenza è Charles Leclerc che scattava dall'ottava casella. Il monegasco della Ferrari allunga tantissimo il primo stint e si riesce a mettere su una strategia ad unica sosta mentre tutti i rivali sono costretti ad effettuare due pit-stop. Questo gli consente di ritrovarsi al terzo posto a dieci giri dal termine della corsa davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. I due alfieri della scuderia di Maranello vengono lasciati liberi di duellare e così Sainz con gomme più fresche riesce a prendere la posizione sul monegasco guadagnandosi il terzo gradino del podio dietro le due Red Bull e mettendo a segno anche il giro più veloce di tutta la gara (poi levatogli da Verstappen alla penultima tornata).

La Ferrari si conferma dunque seconda forza del Mondiale: battute in Giappone anche le McLaren di Lando Norris (5° al traguardo) e Oscar Piastri (8°), l'Aston Martin di Fernando Alonso (5°) e le Mercedes di George Russell (7°) e Lewis Hamilton (9°) che hanno faticato più del dovuto anche a causa di una strategia sbagliata. Splendida prova di Tsunoda che sul circuito di casa si conferma nuovamente in zona punti chiudendo in decima posizione con la sua Racing Bulls.

