Russell vince un pirotecnico GP d'Austria: scontro tra Verstappen e Norris, Ferrari sul podio con Sainz George Russell vince un rocambolesco GP d'Austria della Formula 1 2024 sfruttando un pazzesco incidente tra Verstappen e Norris a pochi giri dal termine. Sul podio Piastri con la McLaren e Sainz con la Ferrari mentre Leclerc ha visto compromessa la sua corsa già in partenza per un contatto che ha danneggiato la sua SF-24.

A cura di Michele Mazzeo

George Russell vince un pazzesco GP d'Austria della Formula 1 2024 che ha visto i due grandi protagonisti della gara, Max Verstappen e Lando Norris, farsi fuori in un incredibile incidente a pochi giri dal termine mentre stavano duellando per la vittoria. Il britannico della Mercedes ha approfittato dunque del disastro per prendere la testa della corsa e andare a vincere una gara in cui è sempre stato distantissimo dai primi due. A trarne beneficio anche Oscar Piastri che ha chiuso in seconda posizione e Carlos Sainz che chiude un disastroso weekend sul Red Bull Ring regalando un podio alla Ferrari che aveva visto Charles Leclerc compromettere la sua gara in partenza per un contatto con Piastri.

