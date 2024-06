video suggerito

Verstappen vince la Sprint Race del GP Austria, Piastri davanti a Norris: gara anonima della Ferrari Max Verstappen vince la decima Sprint Race della sua carriera. Sul podio con lui Piastri e Norris. Quinto Sainz, solo settimo Leclerc. Alle ore 16 le Qualifiche del GP Austria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha vinto per la decima volta in carriera una Sprint Race. Ha dovuto impegnarsi ed effettuare un gran sorpasso a Lando Norris per mettersi al comando e mettere le mani sulla vittoria. Norris è arrivato terzo, dietro pure al compagno di squadra della McLaren Piastri.

Grande partenza di Leclerc

Verstappen parte dalla pole e lo fa benissimo. Norris no, ma riesce a mantenere la posizione su Russell. Sainz dall'esterno in curva effettua un sorpasso regale su Russell, che tiene a bada Hamilton. Leclerc sfila le Alpine e poi supera Perez. Un grande avvio per la Ferrari numero 16. Norris si riprende rapidamente e mette Verstappen nel mirino. I due sono vicinissimi.

Le magie di Norris, Verstappen e Piastri

Norris con un sorpasso deciso si mette al comando, ma dura poco. Perché Lando non è perfetto, Max con una magia si rimette al comando. Nel duello si infila Piastri che supera Norris ed è secondo. Russell passa Sainz, che scivola al quinto posto.

Verstappen vince la Sprint, poi le McLaren

La gara poi vive una lunga fase di stanca. Zero emozioni e zero sorpassi anche nelle retrovie. Piastri perde terreno rispetto a Verstappen, mentre Norris tiene a bada a Russell. Tempi plafonati. Norris e Piastri sono vicini a lungo, ma il duello non c'è. Hamilton si avvicina molto a Sainz, ma niente attacco. Vince Verstappen davanti a Piastri e Norris. Sainz quinto, Leclerc settimo. Alle 16 ci sono le Qualifiche del GP Austria, e si lotterà per la pole position.

L'ordine d'arrivo della Sprint Race dell'Austria: 1) Verstappen, 2) Piastri, 3) Norris, 4) Russell, 5) Sainz, 6) Hamilton, 7) Leclerc, 8) Perez.

