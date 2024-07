video suggerito

Hamilton torna Re a casa sua, impresa a Silverstone: vince il GP di Gran Bretagna, battuto Verstappen Lewis Hamilton torna alla vittoria in Formula 1 dopo tre anni nella sua gara di casa: il britannico della Mercedes vince un GP della Gran Bretagna stravolto più volte dalla pioggia davanti a Verstappen e Norris. Male le Ferrari.

A cura di Michele Mazzeo

Sul circuito britannico di Silverstone a vincere la gara del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2024 condizionata dal canonico meteo britannico (con pioggia ad intermittenza) non poteva che essere il miglior pilota britannico della storia. E così è stato. A trionfare in questo dodicesimo round stagionale è stato infatti Lewis Hamilton con l'unica Mercedes giunta al traguardo (sfortunato il poleman George Russell che, dopo esser stato penalizzato da un doppio pit-stop mentre si trovava alle spalle del compagno di squadra, è stato poi costretto al ritiro per un improvviso problema alla sua W15) che ha preceduto l'olandese Max Verstappen che per gran parte della corsa ha dovuto fare i conti con una Red Bull non perfetta soprattutto in condizioni di pista leggermente bagnata ma che nel finale, su asfalto asciutto, si è dimostrato il più veloce con gomma hard.

Ad occupare il terzo gradino del podio è stato Lando Norris che solo nel finale si è dovuto arrendere ai due più titolati colleghi dopo esser stato leader della corsa per tantissimi giri. Quarto al traguardo Oscar Piastri sacrificato dalla McLaren al momento del primo pit-stop: l'australiano lasciato fuori con gomme slick dopo l'intensificarsi della pioggia per non fare un doppio pit-stop insieme a Norris che lo precedeva di pochi decimi.

Gara anonima per una Ferrari mai in lotta per le posizioni di testa. Carlos Sainz porta la sua SF-24 al quinto posto mentre Charles Leclerc paga una scelta di gomme azzardata nelle prime fasi (anticipando la sosta per passare alle gomme intermedie quando ancora la pista non era sufficientemente bagnata) che ha poi compromesso la sua intera gara passata quindi a veleggiare a fondo gruppo insieme al disastroso Sergio Perez.

Classifica e risultati del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2024

Lewis HAMILTON (Mercedes) Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +1.465 Lando NORRIS (McLaren) +7.547 Oscar PIASTRI (McLaren) +12.429 Carlos SAINZ (Ferrari) +47.318 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +55.722 Lance STROLL (Aston Martin) +56.569 Fernando ALONSO (Aston Martin) +63.577 Alexander ALBON (Williams) +68.387 Yuki TSUNODA (RB) +79.303 Logan SARGEANT (Williams) +88.960 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +90.153 Daniel RICCIARDO (RB) 1L Charles LECLERC (Ferrar)i 1L Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) 1L Esteban OCON (Alpine) 2L Sergio PEREZ (Red Bull Racing) 2L Guanyu ZHOU (Kick Sauber) 2L George RUSSELL (Mercedes) ritirato Pierre GASLY (Alpine) ritirato

