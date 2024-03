Verstappen si prende la pole anche in Arabia, Leclerc ancora 2° con la Ferrari: Bearman fuori in Q2 Verstappen conquista la pole nelle qualifiche del GP dell’Arabia Saudita della Formula 1 2024: nelle qualifiche ha preceduto il pilota Ferrari Charles Leclerc che partirà secondo in griglia di partenza. Il debuttante Bearman eliminato in Q2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Max Verstappen conquista la pole position del GP dell'Arabia Saudita della Formula 1 2024. L'olandese della Red Bull si è dimostrato essere il più veloce nelle qualifiche di scena sul circuito di Jeddah precedendo nella decisiva Q3 il pilota della Ferrari Charles Leclerc che scatterà dunque dalla prima fila della griglia di partenza nella seconda gara della stagione che andrà in scena al sabato. Terzo Sergio Perez con l'altra Red Bull, il messicano ha chiuso davanti all'Aston Martin di Fernando Alonso, alle McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris e le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Prova sfortunata invec per il giovanissimo debuttante in F1 Oliver Bearman (il 18enne britannico chiamato dalla Ferrari a sostituire Carlos Sainz, operato d'urgenza per un'appendicite, per qualifiche e gara di questo gran premio saudita) che non è riuscito ad arrivare fino alla Q3 venendo eliminato (per soli 36 millesimi) dalla Q2 di queste sue prime qualifiche in Formula 1 chiudendo poi con l'undicesimo crono che gli consentirà dunque di scattare dalla sesta fila nella la sua prima corsa tra i grandi.

La griglia di partenza del GP dell'Arabia Saudita della F1 2024

1ª Fila: 1. Max Verstappen (Red Bull); 2. Charles Leclerc (Ferrari)

2ª Fila: 3. Sergio Perez (Red Bull); 4. Fernando Alonso (Aston Martin)

3ª Fila: 5. Oscar Piastri (McLaren); 6. Lando Norris (McLaren)

4ª Fila: 7. George Russell (Mercedes); 8. Lewis Hamilton (Mercedes)

5ª Fila: 9. Yuki Tsunoda (Racing Bulls); 10. Lance Stroll (Aston Martin)

6ª Fila: 11. Oliver Bearman (Ferrari); 12. Alexander Albon (Williams)

7ª Fila: 13. Kevin Magnussen (Haas); 14. Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

8ª Fila: 15. Nico Hulkenberg (Haas); 16. Valtteri Bottas (Sauber)

9ª Fila: 17. Esteban Ocon (Alpine); 18. Pierre Gasly (Alpine)

10ª Fila: 19. Logan Sargeant (Williams); 20. Guanyu Zhou (Sauber)

