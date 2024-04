video suggerito

Verstappen vive in un altro pianeta, pole stratosferica in Cina: delude la Ferrari, Leclerc sesto Max Verstappen ottiene la quinta pole, su cinque, del 2024. L’olandese partirà in 1ª fila in Cina con Perez. Prima fila Red Bull con Alonso subito dietro. Leclerc sesto, Sainz settimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen a Shanghai si prende la quinta pole position consecutiva in quest'avvio di stagione. In prima fila con lui Perez, poi Fernando Alonso, davanti alle McLaren, poi le Ferrari di Leclerc e Sainz. Sesto e settimo posto è poco per la Scuderia di Maranello.

Q1: Alonso fa subito un tempone, nemmeno Verstappen riesce a superarlo. Molti big iniziano lenti, con gomme usate. Perez viene ostacolato da Albon, che lo danneggia e non poco. Quando i giochi si fanno seri il primo a realizzare un tempo di livello è Sainz, che di poco comunque supera il connazionale e Piastri. I big si salvano tutti, Verstappen precede Leclerc, tranne uno: Hamilton che commette un errore nel secondo tentativo ed è solo 18°! Delusione enorme dopo una fantastica gara Sprint. Esclusi anche Zhou, Magnussen, Tsunoda e Sargeant. Perez si salva sul filo.

Q2: La sessione viene interrotta con Verstappen davanti alle McLaren quando mancano 6'44" a causa di un errore di Carlos Sainz. Lo spagnolo sbaglia e finisce contro le barriere. Prove sospese per una dozzina di minuti. I meccanici Ferrari riparano i danni e rimettono in pista Sainz, che fa un giro perfetto ed è terzo dietro le Red Bull e davanti a Leclerc. Bottas è decimo e mette fuori Stroll, escluso con Ricciardo, Ocon, Albon e Gasly.

Q3: La pole di Verstappen è praticamente scritta. L'olandese fa un tempo stratosferico, scende sotto l'1.34 e fa capire che non si scherza. Si lotta per le posizioni a seguire. Dopo il primo tentativo Alonso è davanti a Perez alle McLaren e alle Ferrari, lontanucce. E restano al 6° e 7° posto, ma con ordine inverso tra i piloti. Per otto millesimi Leclerc è davanti a Sainz. Verstappen abbassa ancora il suo tempo, Perez beffa Alonso e rende tutta Red Bull la prima fila. Per la Red Bull è la 100ª pole della storia, anche la prima è stata realizzata a Shanghai.

La Griglia di Partenza del Gran Premio di Cina

1ª fila: Max Verstappen (Red Bull), Sergio Perez (Red Bull)

2ª fila: Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), George Russell (Mercedes)

5ª fila: Nico Hulkenberg (Haas), Valtteri Bottas (Sauber)

6ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Daniel Ricciardo (Racing Bulls)

7ª fila: Esteban Ocon (Alpine), Alex Albon (Williams)

8ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Zhou Guanyou (Sauber)

9ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Lewis Hamilton (Mercedes)

10ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Logan Sargeant (Williams)