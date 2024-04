video suggerito

Verstappen in rimonta vince la Sprint Race del GP Cina: Hamilton secondo, Leclerc quarto Il campione del mondo in modo prepotente vince la Sprint di Shanghai. Verstappen precede Hamilton, Perez, Leclerc e Sainz. Ritiriato Alonso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Max Verstappen ha vinto la Sprint Race di Shanghai. Partito quarto il pilota olandese ha preceduto Lewis Hamilton e Sergio Perez. Leclerc, con tanta grinta, artiglia il quarto posto dvanti a Sainz e Norris. Punti anche per Piastri e Russell.

Hamilton parte alla grande, è una scheggia, Norris no, si trovano affiancati alla prima curva, restano incollati, nessuno molla, poi l'inglese della McLaren sbaglia e finisce largo. Norris passa in pochi secondi dal primo al settimo posto. Lewis leader, alle sue spalle c'è Alonso. Poi Verstappen che fa fatica a tenere a bada un arrembante Sainz, che per due volte prova a superarlo, ma non ci riesce. Leclerc invece è alle spalle di Perez. Russell con la gomma rossa cerca la rimonta e supera prima Bottas e poi Magnussen.

La gara per qualche giro vive una fase di stallo, nessuno sa quanto possono reggere le gomme. Poi rompe il ghiaccio Verstappen che si avvicina a Fernando Alonso e lo mette nel mirino. Il sorpasso arriva al 7° giro, e pure con una certa facilità. Lo spagnolo non prova nemmeno a ribattere. Max va a caccia di Hamilton e la sensazione, e pure qualcosa di più, che sia solo questione di tempo per l'aggancio e il sorpasso del campione del mondo. In un giro e mezzo Verstappen recupera e supera Hamilton, che cerca di stare vicino, ma dura poco.

Il campione del mondo scappa velocemente e mette le mani sulla vittoria della prima Sprint Race del Mondiale 2024. Dietro c'è bagarre con Alonso che ha dietro Sainz, Perez e Leclerc, tutti vicinissimi. Al 16° giro c'è spettacolo puro. Sainz attacca Alonso, il pilota Aston Martin subisce il sorpasso, ma ritorna e si mette avanti, i due connazionali però si ‘danneggiano' e passa Perez, che vola al terzo posto. Nella mischia si getta pure Leclerc che supera Alonso e poi duella per davvero con Sainz,

Lo spagnolo lo spinge fuori, il monegasco resiste e in un curva, poco dopo, lo infila. Alonso ha una foratura e precipita in classifica, prima di ritirarsi. Verstappen 1°, Hamilton 2° e Perez 3° al traguardo. Non siamo tornati nel 2021, ma questo è il podio della Sprint. Leclerc 4° davanti a Sainz.

Formula 1 News Calendario Classifica segui