LIVE F1 oggi, la gara del GP Cina in diretta: Verstappen in testa, Leclerc 3° in rimonta con la Ferrari

La diretta LIVE del GP Cina di Formula 1 in calendario oggi: gli aggiornamenti in tempo reale. Verstappen in pole nella griglia di partenza, delusione Ferrari nelle Qualifiche con Leclerc e Sainz che scattano dalla terza e quarta fila. Diretta TV e streaming su Sky, in differita in chiaro su TV8 alle 14:00. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.

0

carica post precedenti

Formula 1 News Calendario Classifica segui