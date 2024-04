LIVE F1 oggi, la gara del GP Giappone in diretta: riprende la corsa, Verstappen in testa, Sainz 4° e Leclerc 7° con le Ferrari

La mappa del circuito di Suzuka su cui oggi si corre la gara del GP del Giappone della Formula 1 2024 (fonte Brembo)

La gara del GP del Giappone della Formula 1 2024 in programma oggi si corre sul circuito di Suzuka in cui si sono scritte pagine indelebili della storia del Circus. L'autodromo sorge all'interno del parco giochi della Honda ed il suo tracciato è caratterizzato da una varietà incredibile di curve e dalla conformazione a "8", cioè con il passaggio su un cavalcavia e nel relativo sottopasso.

L'odierno circuito di Suzuka misura 5.807 metri e in gara si percorrono 53 giri, per una distanza complessiva di 307,471 km. Si tratta di un layout spettacolare, che piace tantissimo ai piloti, sul quale però non è facile effettuare sorpassi con l'unica zona DRS situata nel rettilineo del traguardo. Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1, il layout della pista giapponese è scarsamente impegnativo per i freni. ​Delle 18 curve del circuito di Suzuka solo due sono classificate come impegnative per i freni. La più dura per l’impianto frenante è la frenata alla curva 16 con le monoposto che vi arrivano a 289 km/h e scendono a 92 km/h in appena 2,19 secondi nei quali percorrono 103 metri.

A vincere su questo circuito lo scorso anno fu Max Verstappen che con la sua Red Bull precedette sul traguardo le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri. Il giro più veloce in gara però appartiene a Lewis Hamilton che nel 2019 nella sua migliore tornata del tracciato di Suzuka fermò il cronometro sull'1:30.983.