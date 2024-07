video suggerito

Norris lascia senza parole Hamilton e Verstappen dopo il GP Silverstone: la rivelazione è spiazzante La confessione di Lando Norris nel retropodio dopo la gara del GP della Gran Bretagna della Formula 1 2024 lascia attoniti Lewis Hamilton e Max Verstappen: la loro espressione dice tutto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Sentimenti contrapposti per i due piloti di casa saliti sul podio nel GP di Silverstone della Formula 1 2024. Da un lato la gioia, fino alle lacrime, di un Lewis Hamilton capace di conquistare una vittoria insperata nella gara del GP della Gran Bretagna mettendo fine ad un lungo digiuno durato oltre due anni e mezzo, dall'altro il rammarico di un Lando Norris che, ancora una volta, sa di aver gettato alle ortiche un successo alla sua portata.

Già, perché il sette volte campione del mondo ha vinto facendo ricorso a tutta la sua abilità e alla sua esperienza, ma anche grazie al fatto che il più giovane connazionale, a bordo di una McLaren che era senza dubbio la monoposto migliore in pista, e la sua squadra hanno commesso dei macroscopici errori nei momenti cruciali della corsa. E il siparietto andato in scena nel retropodio che ha visto protagonisti i due inglesi e il leader del Mondiale Max Verstappen ne è la conferma più evidente.

Due infatti gli errori commessi da Norris nella gara di Silverstone: piccolo, nel momento in cui è rientrato al box per passare alle gomme intermedie con un giro di ritardo rispetto ai rivali; gigantesco, invece, quello commesso in occasione dell'ultimo pit-stop. E proprio quest'ultimo è stato l'oggetto della discussione con Hamilton e Verstappen andata in scena nella cooldown room di Silverstone.

Lì i due pluricampioni del mondo, primo e secondo al traguardo, hanno infatti scoperto che il più giovane collega aveva a disposizione la gomma ideale per andare a vincere la gara mentre invece ha optato per un set di gomme soft usate che, con l'elevato degrado, ha provocato un crollo delle prestazioni che non gli ha permesso di provare ad insidiare Hamilton (anche lui su soft) e che addirittura gli è costato il sorpasso per la seconda posizione da parte di Max Verstappen (che invece montava le hard).

Già, perché mentre analizzavano a caldo la gara, Lewis Hamilton ha chiesto a Norris se avessero ancora da parte un set di gomme medie nuove rimanendo spiazzato nel momento in cui il più giovane connazionale ha risposto affermativamente. Una risposta che ha scioccato sia il sette volte campione del mondo che l'altro iridato presente nel retropodio come testimoniano le loro reazioni. Entrambi infatti sono rimasti senza parole ma l'espressione attonita dipinta sui loro volti non lascia spazio a dubbi riguardo a ciò che pensano della scelta del pilota McLaren di non montare il set nuovo di gomme medie che aveva da parte: i due sono difatti increduli per il clamoroso errore di valutazione commesso dal più giovane collega del quale entrambi hanno usufruito.

