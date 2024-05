video suggerito

Lewis Hamilton punta su Antonelli: “Alla Mercedes prenderei Kimi al mio posto” Il sette volte campione del mondo, da Imola, ha parlato del futuro di Kimi Antonelli, che vedrebbe bene al suo posto alla Mercedes, ma anche di quello di Carlos Sainz: “Dovunque andrà sarà un valore aggiunto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Alessio Morra

Lewis Hamilton per la prima volta nella sua lunga carriera è sbarcato in Italia per un weekend di gara e lo ha fatto da pilota Ferrari in pectore. Di sicuro non riceverà un'accoglienza brutale, come gli è capitato tante volte in passato soprattutto ai tempi della McLaren. Ora l'Italia sarà casa sua e a Imola, dove si disputano oggi le libere del venerdì, ha avuto il primo assaggio. Il pilota inglese, che ha fatto comunella con Leclerc, al giovedì ha parlato anche del pilota che sostituirà, Carlos Sainz, e di Kimi Antonelli, talento italiano che non pare lontano dal suo esordio in Formula 1.

Il vivissimo mercato piloti della Formula 1

Il mercato piloti della Formula 1 è stato aperto con largo anticipo lo scorso febbraio proprio da Hamilton, che ha trovato l'accordo con la Ferrari. Sarà lui a fare coppia con Leclerc. Da quel momento in poi si è scatenata una ridda di voci, e non sono mancate le ufficialità, come quella di Hulkenberg che passerà all'Audi (che dal 2025 rileva la Sauber). I piloti di cui si parla di più sono Carlos Sainz, che rischia di rimanere beffato, ed è in attesa di un volante, e Kimi Antonelli, che ancora 18 anni non li ha ma ha già provato la Mercedes di Formula 1 e l'esordio nel circus potrebbe realizzarlo già nel 2024.

Sainz senza squadra, Hamilton vota Kimi

Di entrambi ha parlato Lewis, che alla vigilia a proposito di Sainz ha detto: "Carlos è sicuramente un grandissimo pilota e ovunque andrà rappresenterà un valore aggiunto per il team". Tecnicamente lo sanno tutti, ma nonostante ciò lo spagnolo sfoglia la margherita, che non ha molti petali. Perché la Mercedes lo ha sondato, ma non pare intenzionata a offrirgli più di un anno di contratto, l'Audi invece è pronta a fare ponti d'oro, ma nel 2025 se dirà sì al team tedesco sarà nelle retrovie.

Come suo erede alla Mercedes, che lascerà dopo dodici stagioni, Lewis Hamilton vedrebbe bene Kimi Antonelli, pilota italiano classe 2006, che in questo campionato potrebbe vivere il suo esordio con la Williams, una volta raggiunta la maggiore età.

Proprio il sette volte campione del mondo ha fatto un endorsement straordinario ad Antonelli dicendo, a Imola: "Onestamente, non ho idea di quali siano i piani di Toto ma, per me, assumere un giovane sarebbe la mossa giusta. Se fosse il mio lavoro, il mio ruolo, probabilmente prenderei Kimi". Parole deliziose per il giovane Kimi, è raro che un pilota di tale livello si sbilancia per un ragazzino, che evidentemente è destinato a lasciare una traccia nella storia della Formula 1.

