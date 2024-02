Lewis Hamilton in Ferrari dal 2025, è ufficiale! Il clamoroso annuncio che scuote la Formula 1 Dal 2025 Lewis Hamilton farà coppia con Charles Leclerc. Il pilota inglese lascerà la Mercedes al termine del campionato 2024, e passerà alla Ferrari. Hamilton ha vinto sette titoli Mondiali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

22 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ora è ufficiale. Lewis Hamilton correrà con la Ferrari. Il sette volte campione del mondo lascerà la Mercedes al termine del campionato di Formula 1 del 2024 e dal 2025 si vestirà di rosso e farà coppia con Charles Leclerc. Non è stata resa nota la durata del contratto. L'unica certezza è che il pilota inglese prenderà il posto di Sainz e formerà un Dream Team con Leclerc.

Dal 2013 Lewis Hamilton guida la Mercedes. Quando scelse di passare con le Frecce d'Argento per molti sembrava aver fatto un salto nel buio. La Mercedes non era tra le migliori scuderie e lui era alla McLaren. Fece la scelta giusta. Con la Mercedes ha vinto sei titoli Mondiali, e due li ha persi all'ultima gara. Ora passerà alla Ferrari, non prima di aver disputato la sua ultima annata con la Mercedes, che guiderà nel 2024.

La Ferrari è il sogno di ogni pilota. Hamilton è l'ultimo grande campione che non resiste al fascino della Rossa, che guiderà quando avrà 40 anni (che compirà nel prossimo gennaio). Ora proverà a vincere anche con la Ferrari. Se lo augurano i tifosi che per un decennio lo hanno avuto come rivale.

Leggi anche Hamilton in Ferrari spoilerato da uno sponsor: hanno nascosto un indizio sotto gli occhi di tutti

Questo il comunicato della Mercedes su Twitter: "La Mercedes AMG Petronas F1 e Lewis Hamilton annunciano che si separeranno alla fine della stagione 2024. Lewis ha attivato un'opzione rescissoria nel contratto annunciato lo scorso anno". Ora si attende il comunicato della Ferrari.

Poi è arrivato il tweet della Ferrari, che con poche righe ha annunciato che Lewis Hamilton ha firmato un contratto pluriennale a partire dal 2025. Il pilota britannico farà coppia con Charles Leclerc e prenderà il posto di Carlos Sainz.

Formula 1 News Calendario Classifica segui