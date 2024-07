Russell in pole davanti a Hamilton, 1ª fila Mercedes a Silverstone: Ferrari disastrosa, Leclerc 11°

video suggerito

A cura di Alessio Morra

George Russell è in pole position a Silverstone. Il pilota inglese ha battuto Lewis Hamilton di un soffio. Le due Mercedes hanno volato e si sono riprese l'intera prima per la prima volta dopo quasi tre anni. Norris terzo, poi Verstappen e Piastri. La Ferrari è in difficoltà. Sainz settimo, Leclerc addirittura undicesimo.

Q1: non piove, ma la pista è bagnata, tutti in pista da subito. Hamilton e Russell continuano a volare, si mettono davanti a Piastri e Verstappen. Leclerc è il primo a passare alle slick, come lui Bottas e Perez, ma nessuno realizza un tempo. Perché il messicano sbaglia alla Copse ed è bandiera rossa. Per il messicano l'ennesimo errore, grave. Quando si riparte mancano circa 7 minuti e si aspetta la pioggia. Quando si ricomincia accade di tutto, cambi in serie. Hamilton è old style, ed è primo davanti a Russell, Leclerc e Sainz. Esclusi Bottas, Magnussen, il litigioso Ocon, Perez e Gasly.

Q2: totalmente differente rispetto alla precedente sessione. Perché la Mercedes non brilla più, mentre la McLaren con il sole si riprende. Ma è l'Aston Martin che stampa con Alonso tempi favolosi, così come Sainz molto a più agio rispetto a Leclerc, che deve sudare per entrare nella top ten. In vetta sono tanti i piloti a mettersi al comando: Norris, Hulkenberg, Alonso.

I big si salvano tutti, meno che uno: Charles Leclerc, che quando chiude il suo giro capisce che quel tempo non basterà. Quando arriva Stroll la Ferrari numero 16 è fuori. Undicesimo ed escluso con Sargeant, le Racing Bulls e Zhou.

Q3: si capisce che Verstappen non sia in lizza per la pole position, Sainz è settimo dopo il primo tentativo, dietro pure a Hulkenberg. McLaren e Mercedes paiono superiori e la pole se la giocano gli inglesi. Russell per 6 millesimi si mette davanti a Norris, poi Hamilton e Piastri. Il secondo tentativo è quello determinante. Russell migliora il suo tempo e si prende la pole, Hamilton supera Norris, Verstappen è quarto. Sainz settimo. Per la prima volta tre inglesi si prendono le prime tre posizioni nelle Qualifiche a Silverstone.

La Griglia di Partenza del Gran Premio di Silverstone

1ª fila: George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Mercedes)

2ª fila: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull)

3ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Nico Hulkenberg (Haas)

4ª fila: Carlos Sainz (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin)

5ª fila: Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin).

6ª fila: Charles Leclerc (Ferrari), Logan Sargeant (Williams)

7ª fila: Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Zhou Guanyou (Sauber)

8ª fila: Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Valtteri Bottas (Sauber)

9ª fila: Kevin Magnussen (Haas), Esteban Ocon (Alpine)

10ª fila: Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly (Alpine)

