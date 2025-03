Cos’è successo alla Ferrari nelle qualifiche in Australia: perché Leclerc e Hamilton sono stati lenti

video suggerito

A cura di Alessio Morra

La McLaren ha confermato di essere la più veloce, con la pole di Norris e la prima fila di Piastri, e soprattutto la favorita per il Mondiale 2025 nelle Qualifiche di Melbourne. Verstappen ha confermato che può fare sempre la differenza, e correrà con l'ambizione di vincere. Ma nel sabato del GP Australia dietro la lavagna è finita la Ferrari, che ha conquistato il settimo e l'ottavo posto. Un risultato al di sotto delle aspettative che naturalmente non ha reso felici Hamilton e Leclerc, che nelle interviste però si sono mostrati fiduciosi. Il monegasco ha fatto capire pure perché le rosse sono state più lente del previsto.

Leclerc regala un indizio: "Penso di sapere cosa è successo"

Non era da pole position la Ferrari a Melbourne. Hamilton aveva parlato di top five, Leclerc ambiva almeno alla seconda fila. Non è stato così. Lenti nel momento decisivo, cioè nella Q3. Charles non è riuscito ad attaccare i primi quattro, Lewis si è avvicinato, ma non ha realizzato una prestazione al di sotto della sufficienza. Quando ha parlato con Sky Leclerc parlando delle Qualifiche ha detto: "Penso di sapere perché non ci siamo confermati. E penso che abbiamo fatto la cosa giusta, ma non andrò più nel dettaglio. Questo è solo un punto di partenza. Anche se il settimo e l'ottavo posto non è un bel risultato".

Hamilton vede progressi e guarda con fiducia al futuro

Mentre Hamilton ha dichiarato: "Abbiamo fatto progressi nel weekend, sono stato lontano dai primi, ma sono vicino a Charles, anche se siamo più lontani rispetto alle aspettative. Nel Q3 abbiamo faticato, ma c'è margine di crescita".

Ovviamente entrambi guardano con fiducia alla gara e al campionato in generale. Peggio è difficile. Di sicuro con il passo gara saranno superati Tsunoda e Albon. Ma nemmeno il quinto e il sesto posto possono bastare. La Ferrari è stata lenta perché probabilmente ha preparato la vettura per il bagnato. A Melbourne, infatti, è prevista pioggia torrenziale per tutta la giornata di domenica e quando Leclerc dice: "Penso di sapere perché non ci siamo confermati" dà un indizio, che è pure una speranza per tutto il popolo della Rossa.