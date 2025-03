video suggerito

Doppietta McLaren in Cina, Piastri vince davanti a Norris: Ferrari non brilla, Leclerc 5° e Hamilton 6° Piastri vince la gara del GP della Cina della Formula 1 2025 davanti al compagno di squadra Norris. Russell 3° con la Mercedes. La Ferrari non brilla a Shanghai: Leclerc 5° ed Hamilton 6° al traguardo. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

La McLaren si conferma anche a Shanghai. Oscar Piastri vince la gara del GP della Cina al termine di una gara che lo ha visto sempre al comando dopo esser scattato dalla pole position. A completare la festa del team britannico arriva il secondo posto di Lando Norris che, dopo aver sorpreso George Russell in partenza ha scortato, sempre a debita distanza, il compagno di squadra fino al traguardo.

Più combattuta invece la lotta per l'ultimo gradino del podio con il britannico della Mercedes che, soprattutto all'inizio del secondo stint con gomma hard, ha dovuto fare i conti con le due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton che sembravano in quel momento nettamente più veloci salvo poi dover fare i conti con "ritorno in vita" della Mercedes numero #63.

Gara altalenante dunque per i due alfieri della scuderia di Maranello che, dopo aver superato entrambi Verstappen alla partenza, sono andati al contatto con il monegasco che ha avuto la peggio danneggiando l'ala anteriore della proprio monoposto. La rottura della bandella sinistra non ha però impedito a Leclerc di essere più veloce del compagno di squadra che alla fine si è dovuto rassegnare all'ordine di scuderia e cedere la posizione al 27enne di Monte-Carlo che, dopo il primo pit-stop, sembrava potesse superare Russell e prendersi la terza posizione salvo poi dover abbassare il ritmo dopo un bloccaggio.

La Ferrari ha provato quindi a sparigliare le carte diversificando le strategie con i suoi due piloti con Hamilton che a 20 giri dalla conclusione si è fermato per il secondo pit-stop mentre tutti gli altri hanno optato per una strategia ad una sosta. Il sette volte campione del mondo nel finale si è avvicinato a Verstappen e Leclerc senza però riuscire a guadagnare la posizione e chiudendo quindi in sesta posizione, mentre l'olandese a pochissimi giri dalla conclusione ha sfruttato il calo delle gomme della SF-25 del monegasco per assicurarsi il quarto posto. Gara diligente per Kimi Antonelli che chiude ottavo vedendo però la Haas di Esteban Ocon precederlo alla bandiera a scacchi. A chiudere la top-10 Albon con la Williams e Oliver Bearman con l'altra Haas.