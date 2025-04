Parma-Inter in diretta risultato live della partita di Serie A

La cronaca in diretta di Parma-Inter in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights del match della 31a giornata del campionato di Serie A.

0

90'+5' Ammonito CORREA per proteste. 90'+2' Ammonito DELPRATO per proteste. 90'+1' OCCASIONE PARMA! Cross rasoterra di Valeri, deviazione in spaccata di Pellegrino, pallone di poco fuori. 90' L'arbitro Doveri concede cinque minuti di recupero. 89' Ammonito ZALEWSKI per gioco scorretto su Pellegrino. 89' Duro contrasto tra Pellegrino e Zalewski, entrambi a terra doloranti. 87' Camara cade in area dopo un duello con Carlos Augusto, l'arbitro fa cenno di proseguire. 85' Contropiede del Parma condotto da Camara, il tiro di Ondrejka viene murato. 82' OCCASIONE INTER! Corner di Mkhitaryan, Bisseck di testa non riesce a direzionare verso la porta. 81' Sostituzione INTER: entra Arnautovic esce Asllani. 78' Sostituzione PARMA: entra Camara esce Bonny. 77' Problema per Bonny, staff medico del Parma in campo. 74' Conclusione dalla lunga distanza di Asllani, pallone altissimo. 71' Reazione dell'Inter, ci prova Thuram: tiro da fuori area impreciso. 19:35 GOL! PARMA-Inter 2-2! Rete di Ondrejka. Ondrejka avanza, entra in area e conclude verso la porta: una doppia deviazione mette fuori causa Sommer. A cura di Redazione Sport 68' Acerbi rischia in disimpegno, ma c'è una trattenuta di Pellegrino punita dall'arbitro. 65' Sostituzione INTER: entra Frattesi esce Calhanoglu. 65' Sostituzione INTER: entra Correa esce Lautaro Martinez. 65' Calhanoglu carica il destro dalla distanza, pallone alto. 63' Il Parma resta in attacco, Sommer in uscita anticipa Bonny. 19:21 GOL! PARMA-Inter 1-2! Rete di Bernabè. Suggerimento di Bonny, Bernabè di sinistro da fuori area trafigge Sommer con un tiro angolato. A cura di Redazione Sport 59' Sostituzione INTER: entra Zalewski esce Dimarco. 57' Ammonito DIMARCO per gioco scorretto su Delprato. 54' Sostituzione PARMA: entra Ondrejka esce Sohm. 53' Possesso prolungato del Parma, Inter raccolta nella propria metà campo. 50' Cross rasoterra di Valeri, fallo in attacco di Bernabè (scivolata su Carlos Augusto). 48' Triplo cambio per il Parma: Delprato avanza sulla corsia di destra, in avanti Bonny e Pellegrino. 19:06 Inizio secondo tempo di PARMA-INTER! Si riparte dal risultato di 2-0 per i nerazzurri. A cura di Redazione Sport 46' Sostituzione INTER: entra Carlos Augusto esce Bastoni. 46' Sostituzione PARMA: entra Bernabé esce Hernani. 46' Sostituzione PARMA: entra Pellegrino esce Man. 46' Sostituzione PARMA: entra Leoni esce Almqvist. L'Inter conduce 2-0 a fine primo tempo. Il risultato si sblocca al 15', in gol Darmian. Al 45' il raddoppio di Thuram su assist di Mkhitaryan. Due occasioni per il Parma, Sommer salva su Bonny e Man. 45'+2' Fine primo tempo: PARMA-INTER 0-2! In gol Darmian e Thuram. 18:55 GOL! Parma-INTER 0-2! Rete di Thuram. Mkhitaryan scatta alle spalle della difesa e serve Thuram, il francese a centro area non colpisce bene il pallone ma riesce ugualmente a superare Suzuki con una traiettoria velenosa. A cura di Redazione Sport 43' Lautaro Martinez ci prova in rovesciata, ma l'argentino è in posizione irregolare. 41' Cross verso il centro di Valeri, Sommer in uscita fa sua la sfera. 38' Valeri si allunga troppo il pallone, sfuma la ripartenza del Parma. 35' Bonny entra in area e conclude di destro, pallone largo di molto. 33' Traversone dalla sinistra di Valeri, si chiude la difesa nerazzurra. 30' Darmian di nuovo pericoloso: il terzino in area, dopo una sponda di Thuram, alza troppo la mira. 30' Rilancio errato di Bastoni, rimedia Acerbi in scivolata anticipando Man. 28' Ammonito ALMQVIST per gioco scorretto su Bastoni. 26' Fallo in attacco di Bisseck, nulla di fatto per l'Inter. 23' OCCASIONE INTER! Il tiro di Thuram diventa un assist per Lautaro Martinez: deviazione da posizione ravvicinata dell'argentino, Suzuki risponde presente. 20' OCCASIONE PARMA! Chance per Man su assist di Bonny, Sommer si oppone in tuffo con un grande intervento. 18' Calcio da fermo battuto da Calhanoglu, Lautaro Martinez e Bisseck non arrivano in tempo sul pallone. 17' Bastoni mette al centro, Lautaro Martinez di testa non riesce a impattare bene la sfera. 18:49 GOL! Parma-INTER 0-1! Rete di Darmian. Cross rasoterra di Dimarco deviato da Valeri, Darmian arriva da dietro e batte Suzuki con un tiro di sinistro angolato (palo-rete). A cura di Redazione Sport 13' Acerbi dolorante dopo un contrasto con Bonny, nulla di serio. 11' Tentativo in area di destro di Dimarco, pallone largo di molto. 9' OCCASIONE PARMA! Opportunità per Bonny, Sommer con una tempestiva uscita bassa gli chiude lo specchio della porta, poi Bastoni respinge il tiro di Almqvist. 8' Traversone di Dimarco, tiro al volo di Bisseck decisamente fuori misura. 6' Bisseck si sgancia in avanti e colpisce di testa sugli sviluppi di una rimessa laterale, blocca Suzuki. 4' Cross di Dimarco, tiro al volo impreciso di Lautaro Martinez. 3' Parma schierato con la difesa a tre: Bonny e Man in avanti, Almqvist esterno destro. 18:00 Inizio primo tempo di PARMA-INTER! Dirige la sfida l'arbitro Doveri. A cura di Redazione Sport 17:06 Le scelte di Inzaghi: in avanti Thuram e Lautaro Martinez. Darmian e Dimarco sulle fasce. Squalificato Barella, Asllani e Calhanoglu in campo insieme. Le scelte di Chivu: Bonny attaccante centrale, Man e Almqvist ai suoi lati. Sohm, Keita ed Hernani a metà campo. Bernabé e Djuric in panchina. Panchina INTER: Martinez, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Berenbruch, Frattesi, Zalewski, Carlos Augusto, Re Cecconi, Topalovic, Arnautovic, Correa. Panchina PARMA: Corvi, Marcone, Lovik, Leoni, Camara, Hainaut, Estevez, Bernabè, Haj, Ondrjeka, Balogh, Djuric, Pellegrino. Formazione INTER (3-5-2): Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Darmian, Calhanoglu, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro Martinez, Thuram. Formazione PARMA (4-3-3): Suzuki - Delprato, Vogliacco, Valenti, Valeri - Sohm, Keita, Hernani - Man, Bonny, Almqvist. Manca poco all'inizio di Parma-Inter. Nerazzurri reduci da tre vittorie di fila in campionato. 17:00 Benvenuti alla diretta della partita della 31^ giornata di Serie A, si affrontano Parma e Inter.