Oliver Bearman correrà con la Haas nella Formula 1 2025: la Ferrari avrà tre piloti in griglia La Ferrari avrà tre piloti nel Mondiale di Formula 1 2025: il talento della Academy di Maranello Oliver Bearman correrà con la Haas F1 con cui ha firmato un contratto pluriennale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Sulla griglia di partenza del prossimo Mondiale di Formula 1 ci saranno tre piloti Ferrari. Oltre a Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che formeranno la coppia della scuderia di Maranello, infatti in pista al via della nuova stagione ci sarà anche il talento della Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman, che correrà con la Haas, squadra statunitense che vanta una forte partnership con il Cavallino Rampante (che le fornisce le power unit e tutte quelle componenti permesse dal regolamento).

Ad annunciarlo è stato proprio il team a stelle e strisce alla vigilia del GP della Gran Bretagna di scena a Silverstone, gran premio di casa per il 19enne che attualmente sta gareggiando in Formula 2 con il team Prema e che, nel GP dell'Arabia Saudita, ha fatto il suo debutto in Formula 1 sostituendo Carlos Sainz sulla Ferrari destando un'ottima impressione avendo chiuso la gara di Jeddah in settima posizione.

"Haas F1 ha ingaggiato il britannico Oliver Bearman per competere per la squadra statunitense con un contratto pluriennale a partire dal campionato mondiale di Formula 1 FIA del 2025. Il diciannovenne membro della Scuderia Ferrari Driver Academy è attualmente un pilota di riserva ufficiale per il team mentre gareggia nel campionato di Formula 2 FIA per Prema Racing: Bearman ha ottenuto la sua prima vittoria della stagione 2024 lo scorso fine settimana in Austria nella gara Sprint per aggiungere al suo bottino di quattro vittorie da una stagione da esordiente stellare nel 2023" recita infatti il comunicato diramato dalla Haas per ufficializzare il nuovo pilota per il 2025.

Chi è Oliver Bearman: il pilota Ferrari che correrà per la Haas

Oliver Bearman è stato ingaggiato dalla Ferrari Driver Academy a novembre 2021. Prima di passare al campionato di Formula 2 nel 2023, dove ha concluso la sua stagione da esordiente al sesto posto assoluto nella classifica piloti, ha vinto il campionato italiano F4 2021 e il campionato ADAC F4 2021 e ha gareggiato nel campionato Formula 3 nel 2022.

Il classe 2005, nel suo ruolo aggiuntivo di pilota di riserva Ferrari, lo scorso marzo ha fatto un memorabile debutto in Formula 1 sostituendo l'indisponibile Carlos Sainz nel GP dell'Arabia Saudita diventando così il terzo pilota più giovane di sempre nella storia del Circus. Una prestazione matura, quella fornita a Jeddah dall'allora diciottenne, che gli ha permesso di classificarsi settimo al traguardo e rientrare dunque ampiamente in zona punti in quella che ad oggi è la sua unica presenza in F1. Prestazione che ha convinto la Haas (e la Ferrari) a puntare su di lui per il futuro.

