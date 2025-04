Formula 1, oggi le qualifiche del GP Bahrain: orari TV8 e Sky e dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

Le Qualifiche del Bahrain si potranno seguire in diretta TV solo su Sky, che le manda in onda in esclusiva sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 207 (Sky Sport Formula 1). Streaming con Sky Go e NOW, sempre per abbonati. Diretta dalle ore 18. Differita in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, dalle ore 21. Commento di Vanzini, Gené e Chinchero.