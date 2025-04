video suggerito

Luca Montezemolo torna in F1 dopo 10 anni, sarà in Bahrain: “Spero di portare fortuna alla Ferrari” Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente e a.d. della Ferrari, tra gli artefici dei trionfi dell’era Schumacher tornerà a seguire un weekend di Formula 1 dopo dieci anni, lo farà in Bahrain. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

52 CONDIVISIONI condividi chiudi

Luca Cordero di Montezemolo nel prossimo weekend sarà in Bahrain. È una notizia. Perché l'ex presidente della Ferrari dopo esattamente dieci anni tornerà a seguire un Gran Premio di Formula 1, sarà ospite del primo ministro e Crown Prince Salman bin Hamad Al-Khalifa, con cui è legato da un rapporto di amicizia di lunga durata.

Montezemolo da oltre 10 anni non segue dal vivo la F1

È dal settembre 2014 che Montezemolo non segue dal vivo un weekend di Formula 1, all'epoca era ai box per il Gran Premio di Monza. Al tempo una consolidata abitudine. La notizia si era diffusa ed è stata confermata all'ANSA dallo stesso Montezemolo che si è limitato a dire: "Si e spero di poter portare fortuna alla Ferrari che ne ha un gran bisogno". La Ferrari è sempre nel cuore dell'ex a.d. ed ex presidente. Ecclestone recentemente ha raccontato di un dialogo con Montezemolo dopo il Gp di Shanghai. Mister E ha dichiarato che l'ex numero uno della Ferrari si era detto affranto per le squalifiche di Hamilton e Leclerc.

Luca Montezemolo alla presentazione della Ferrari 2013 con Felipe Massa e Fernando Alonso.

La straordinaria e lunghissima di Montezemolo con la Ferrari

Dici Montezemolo e in automatico pensi (anche) alla Ferrari. Con lui al ponte di comando, al fianco del Drake, la Rossa vinse cinque titoli Mondiali in tre anni (due Piloti e tre Costruttori) e soprattutto con Montezemolo alla presidenza la Ferrari è tornata a vincere il titolo e a essere dominante. Presidente dal 1991 al 2014, ha ingaggiato Michael Schumacher, che tra il 2000 e il 2004 conquistò cinque campionati del mondo, e una sfilza di record. Poi nel 2014 il rapporto tra Montezemolo e la Ferrari si è interrotto, anche se l'ex presidente si è sempre dichiarato un tifoso della Rossa, al quale, come lui stesso ha dichiarato, cercherà di portare un po' di fortuna.