video suggerito

Lo sconfortante realismo di Leclerc sulla Ferrari 2025: “Il problema non è il potenziale da estrarre” Alla vigilia del GP del Giappone del Mondiale di Formula 1 2025, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha fornito un’analisi delle prestazioni della SF-25 che fa sorgere qualche dubbio riguardo al massimo potenziale che sarebbe ancora inespresso e all’ottimismo che c’è intorno alla nuova monoposto. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nonostante i risultati al di sotto delle aspettative nei primi due weekend di gara del Mondiale di Formula 1 2025, fatta eccezione per la Sprint Race in Cina vinta da Lewis Hamilton, in Ferrari c'è ancora grande ottimismo riguardo al potenziale della SF-25 che sarebbe ancora inespresso. A Maranello dunque c'è fiducia riguardo al prosieguo della stagione e alla possibilità di lottare per i titoli iridati piloti e costruttori. Tra questi anche Charles Leclerc sembra essere pervaso dallo stesso sentimento di fiducia anche se, l'analisi fatta alla vigilia del GP del Giappone riguardo alle performance delle monoposto, sembra delineare un quadro leggermente differente rispetto a quello emerso nelle scorse settimane.

Durante la conferenza stampa dei piloti di scena a Suzuka infatti, rispondendo con estremo realismo ad una diretta domanda riguardo alle apparenti difficoltà nell'estrarre il massimo potenziale della vettura affidata a lui e Hamilton in questa stagione, il monegasco ha fatto sorgere qualche dubbio riguardo alle reali potenzialità della SF-25.

"È difficile estrarre le prestazioni da quest'auto come lo è per qualsiasi auto. È sempre complicato estrarre il massimo da una macchina. E non credo che in questa stagione sia più difficile, è solo che la performance comparata a quella della McLaren non è abbastanza buona. Quindi la questione non è di quanto sia difficile estrarre le massime prestazioni della macchina, ma soltanto che per ora non la macchina non è abbastanza performante. Sono però sicuro che, a piccoli passi, possiamo iniziare a colmare quel divario già partire da questo fine settimana" ha infatti risposto il pilota della Ferrari ammettendo dunque che più che per ricucire il gap attualmente esistente con la McLaren non serve estrarre il massimo potenziale dall'attuale SF-25 bensì lavorare per migliorare e sviluppare questa monoposto.

Come ammesso dallo stesso Charles Leclerc la verità è che le aspettative alla vigilia erano altre: "Questi primi due weekend di gara sono stati molto complicati perché il nostro ritmo non era esattamente quello che ci aspettavamo e quindi perdere ancora più punti di quelli che avevi già perso ha fatto molto male a tutta la squadra" ha difatti detto facendo riferimento anche alla doppia squalifica subita a Shanghai.

E dunque ad oggi è la performance di Lewis Hamilton nella Sprint Race in Cina ad essere l'eccezione e non quanto emerso nelle prime due gare lunghe della stagione: "Da Melbourne alla Cina abbiamo visto un grande passo avanti al sabato nella gara Sprint soprattutto con Lewis. Alla domenica invece eravamo più o meno in linea con quella che al momento è la nostra attuale posizione" ha difatti proseguito il 27enne di Monte Carlo.

Come nella passata stagione il vero problema della Ferrari sembrano essere le qualifiche: "Quando parti nel mezzo del gruppo non puoi mostrare la tua reale velocità. Dobbiamo migliorare tanto in qualifica se vogliamo fare bene in gara, dovremo lavorarci a partire dalle prossime ore. Spero che in questo weekend ci comporteremo nello stesso modo sia il sabato che la domenica, cosa che non abbiamo fatto né a Melbourne né in Cina" ha infatti aggiunto Charles Leclerc.

A chiosa di tutto, dopo la realistica analisi del momento attuale della Ferrari, il monegasco ha comunque voluto lanciare un messaggio di ottimismo per il prosieguo della stagione figlio del paragone con quanto avvenuto nel 2024: "Neanche l'anno scorso eravamo partiti bene. Se ci ripenso, posso dire che avevamo iniziato anche peggio di quest'anno. Avevamo pensato che Red Bull potesse dominare l'intera stagione, dopo le prime sei gare, ma invece ci siamo ritrovati a lottare per il Mondiale costruttori. Era sicuramente più di ciò che ci aspettassimo, ma c'è un forte rammarico: con una miglior partenza, avremmo potuto vincerlo. Dovremo mantenere la fiducia quest'anno. Sono convinto che potremo migliorare con tanti piccoli step. La partenza è stata frustrante, ma tutti in Ferrari credono che questa possa essere una grande stagione" ha difatti chiosato Charles Leclerc alla vigilia del weekend del GP del Giappone che fungerà da vera cartina di tornasole per capire il reale valore della Ferrari SF-25.