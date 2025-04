video suggerito

Chi è Dino Beganovic, perché corre con la Ferrari F1 al posto di Leclerc nelle prove del GP Bahrain Dino Beganovic sostituisce Leclerc nelle FP1 del GP del Bahrain 2025 di Formula 1: chi è il nuovo pilota della Ferrari che corre sulla SF-25 nelle prove libere 1 a Sakhir. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel weekend del Gran Premio del Bahrain 2025 di Formula 1, i riflettori non saranno puntati solo su Charles Leclerc e Lewis Hamilton. A catturare l’attenzione degli appassionati sarà anche Dino Beganovic, giovane pilota svedese appartenente alla Ferrari Driver Academy, che farà il suo debutto ufficiale in una sessione di Formula 1. Il driver scandinavo prenderà infatti il posto di Leclerc nella prima sessione di prove libere (FP1) alla guida della SF-25.

Dal kart alla Formula 1 passando dalla Ferrari Driver Academy: chi è Dino Beganovic

Nato a Landeryd (Svezia) il 19 gennaio 2004, Dopo aver brillato nei kart, Dino Beganovic è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy nel 2020, durante la sua esperienza in Formula 4. Da allora, ha intrapreso un percorso di crescita professionale supportato da tecnici esperti e da una struttura di livello assoluto, fondamentale per lo sviluppo del suo talento.

Attualmente, Dino è impegnato nel campionato di Formula 2 con il team Hitech Grand Prix, ma l’appuntamento con la SF-25 in Bahrain rappresenta per lui una vetrina di rilievo internazionale. Il tracciato del Bahrain International Circuit è ben noto ai team grazie ai test pre-stagionali. È un circuito tecnico, con curve lente e veloci, e una superficie molto abrasiva che mette alla prova la gestione degli pneumatici. Un banco di prova ideale per un giovane in cerca di conferme.

Beganovic è determinato a sfruttare al massimo questa occasione, con l’obiettivo di aiutare i tecnici nella raccolta dati e, al tempo stesso, fare un passo avanti nella sua crescita sportiva. "Cercherò di godermelo il più possibile – ha dichiarato – oltre a fare del mio meglio per aiutare il team". La presenza di Dino nelle FP1 del GP del Bahrain non solo segna un debutto atteso, ma conferma anche l’impegno della Ferrari nello sviluppo di giovani talenti e nella valorizzazione della propria Academy. Una filosofia che potrebbe, nel prossimo futuro, portare un nuovo nome tra i protagonisti della Formula 1.

Perché nelle prove libere F1 in Bahrain c'è Dino Beganovic al posto di Leclerc sulla Ferrari

La sua partecipazione rientra nell’ambito del regolamento FIA per la Formula 1 che, a partire dal 2025, obbliga ogni team a far provare la monoposto a un giovane pilota con meno di due gare all’attivo per quattro volte nel corso della stagione (facendo riposare due volte ciascuno i due piloti titolari). Una grande opportunità per Beganovic, che si prepara così a compiere un passo importante nella sua carriera sportiva.

Per Dino, guidare una Ferrari rappresenta un sogno che si realizza. Cresciuto con il mito del Cavallino Rampante, il giovane svedese ha definito l’esperienza come "davvero emozionante" e ha ribadito il proprio impegno a fare tutto il possibile per raggiungere l’obiettivo di diventare un giorno pilota ufficiale della Scuderia Ferrari.