F1 2025, oggi il GP Bahrain: orari delle prove libere e dove vederle in diretta TV

Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP del Bahrain: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari manda in pista il rookie Beganovic oltre a Leclerc e Hamilton. Diretta TV e streaming su Sky, mentre non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Il programma del GP Bahrain di F1: domani qualifiche Le prove libere 1 e 2 che andranno in scena oggi sul circuito di Sakhir aprono il programma del GP del Bahrain della Formula 1 2025 che proseguirà poi domani con le FP3 (alle ore 14:30) e con le Qualifiche (in programma alle 18) che determineranno la griglia di partenza della gara che scatterà domenica alle ore 17. Le caratteristiche del circuito di Losail per il GP Bahrain Anche quest'anno ad ospitare il GP del Bahrain della Formula 1 è il circuito di Sakhir: situato in mezzo al deserto, nei pressi della capitale Manama, misura 5.412 metri di lunghezza e si snoda lungo 15 curve. Già a partire dalle prove libere di oggi bisognerà fare attenzione all'aderenza all'asfalto particolarmente abrasivo e alle sue elevate temperature che mettono a dura prova ogni singolo componente delle nuove monoposto (con condizioni peggiori rispetto ai test prestagionali andati in scena su questa stessa pista a fine febbraio). Fondamentale sarà dunque utilizzare FP1, FP2 e FP3 per trovare il giusto assetto per le monoposto su una pista in cui si dovrebbe girare con un carico aerodinamico medio. Per quanto riguarda i freni invece, come suggerito dal fornitore ufficiale degli impianti frenanti della Formula 1 Brembo, quello di Sakhir è un layout altamente impegnativo. Durante ogni giro del Bahrain International Circuit i freni vengono infatti utilizzati 8 volte. La frenata più dura è quella alla prima curva dove le monoposto passano da 313 km/h a 66 km/h in 2,89 secondi durante i quali percorrono 124 metri. Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 per il GP Bahrain Le prove libere del GP del Bahrain della Formula 1 2025 che iniziano oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 della F1 di scena sul circuito di Sakhir sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati alla pay-tv possono guardare le prove libere di F1 di oggi anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione delle Libere è disponibile, previa sottoscrizione del "pass sport", anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP del Bahrain 2025 invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita. Prove libere F1 GP Bahrain, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2 Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il GP del Bahrain del Mondiale di Formula 1 2025: sul circuito di Sakhir si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del quarto round della nuova stagione. Le prove libere del Gran Premio del Bahrain iniziano oggi alle ore 13:30 (ora italiana) con le FP1. In virtù del fuso orario, gli orari TV non coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato di Sakhir. L'inizio delle Libere 1 è difatti fissato alle ore 13:30 (ora italiana), cioè quando in Bahrain saranno le 14:30. Le FP2 invece andranno in scena quando in Italia saranno le ore 17:00 (le 18 a Sakhir).