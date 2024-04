video suggerito

Come è andato Kimi Antonelli al debutto in Mercedes su una Formula 1: l'imprevisto della neve Il pilota bolognese Kimi Antonelli ha debuttato a bordo di una monoposto di Formula 1 nella due giorni di test della Mercedes sul circuito del Red Bull Ring nella quale non sono mancati gli imprevisti: ecco com'è andato il talentuoso 17enne italiano alla guida della W12 con cui Lewis Hamilton sfiorò il titolo nel 2021.

A cura di Michele Mazzeo

Il percorso di Andrea Kimi Antonelli verso la Formula 1 continua con un'altra tappa fondamentale: il debutto in pista su una monoposto F1. Come annunciato da Fanpage, il talentuoso 17enne bolognese martedì 16 e mercoledì 17 aprile è stato difatti protagonista di un test organizzato dalla Mercedes, della cui Academy fa parte fin dal 2019, sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg completando oltre 500 km a bordo della W12, la vettura con cui nel 2021 il team anglotedesco ha conquisto quello che ad oggi è il suo ultimo titolo costruttori e con cui Lewis Hamilton ha perso il Mondiale in quel ormai celebre finale controverso dell'ultima gara ad Abu Dhabi. E non sono mancati gli imprevisti.

Dopo un primo giorno in cui, a causa del maltempo abbattutosi sul circuito austriaco su cui si è assistito anche ad una nevicata, ha potuto girare pochissimo (solo un mini-long run con gomme da bagnato), solo nella seconda giornata di test Kimi Antonelli è riuscito davvero a svolgere il programma di lavoro pianificato e prendere confidenza con la monoposto da Formula 1 totalmente diversa rispetto alla F2 della Prema con cui sta disputando il campionato di Formula 2.

Il classe 2006 (compirà 18 anni il prossimo 25 agosto) dopo aver provato le full-wet e le intermedie si è infatti dedicato ad una vera e propria simulazione di gara (71 giri) con gomme slick (solo hard). Nessuna simulazione di qualifica con pneumatici da asciutto per lui dunque in questo suo debutto assoluto su una monoposto da Formula 1, ma per quello ci sarà tempo e modo dato che come confermato da Toto Wolff (che ha ammesso di star pensando seriamente di promuoverlo subito in Mercedes nel 2025 al posto di quel Lewis Hamilton che andrà in Ferrari) il programma di avvicinamento alla massima categoria già pianificato è stato ulteriormente arricchito (il prossimo test dovrebbe vederlo provare la W13 ad effetto suolo).

Per capire come è andato il debutto di Kimi Antonelli su una Formula 1, basta sentire le sue parole cariche d'entusiasmo una volta sceso dalla monoposto: "È stata un'esperienza incredibile, è stato davvero fantastico sentire la potenza e il carico aerodinamico. Ne ho amato ogni secondo. È stato davvero divertente e voglio ringraziare tutto il team per il duro lavoro svolto" è stato difatti il commento del bolognese al suo primo test con la Mercedes F1.

