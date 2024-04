video suggerito

Toto Wolff esce allo scoperto su Kimi Antonelli in Formula 1: “Lo abbiamo già deciso tanto tempo fa” Nel corso del weekend del GP del Giappone della Formula 1 2024, il team principal della Mercedes Toto Wolff ha parlato pubblicamente della situazione riguardo alla ricerca del sostituto di Lewis Hamilton per il 2025: l’austriaco non ha escluso dalla lista dei possibili candidati il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli per il quale è stato già programmato un piano di avvicinamento alla F1 che di recente è stato intensificato. Ai papabili inoltre si aggiunge anche l’ex Ferrari Sebastian Vettel che potrebbe tornare in pista a tre anni dal ritiro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Mentre il Mondiale di Formula 1 2024 è di scena in Giappone per il quarto round stagionale, c'è già chi sta pensando alla prossima stagione. Tra questi c'è sicuramente la Mercedes che deve ancora riempire il sedile che il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton lascerà libero al termine di questo campionato per passare in Ferrari. E l'idea di promuovere subito il talentuosissimo Kimi Antonelli continua a balenare nella testa del team principal Toto Wolff che, proprio a Suzuka, è uscito allo scoperto riguardo alla possibilità di vedere il diciassettenne bolognese, attualmente impegnato in Formula 2 con Prema dopo il doppio salto di categoria dalla Formula Regional, come prossimo compagno di squadra di George Russell.

Il numero uno della scuderia tedesca non ha chiuso affatto la porta all'eventualità di rimpiazzare Hamilton con il baby pilota cresciuto nella propria Academy fin da quando aveva 12 anni. "Non abbiamo ancora preso una decisione e non la prenderemo nelle prossime settimane. Vogliamo continuare a discutere e a tenere aperte diverse le opzioni" ha infatti detto il 52enne austriaco a chi chiedeva lumi riguardo al nuovo pilota Mercedes per il 2025 e l'ipotesi Kimi Antonelli.

Lo stesso Wolff ha poi confermato che per l'italiano classe 2006 è stato già pianificato un preciso programma di avvicinamento alla Formula 1 al quale però di recente sono state fatte delle modifiche con il chiaro intento di accelerare i tempi: "Lo abbiamo stabilito molto tempo fa e non è cambiato in maniera significativa nelle ultime settimane. Abbiamo aggiunto altri giorni di test, ma quello che vedrete nei prossimi mesi è già stato pianificato, indipendentemente dal fatto che nel 2025 sarà o meno nell’abitacolo di una F1" ha difatti aggiunto il team principal della Mercedes.

Dopo il test del 16 e 17 aprile del Red Bull Ring che lo vedrà debuttare a bordo di una F1 con la W12 del 2021 (quella con cui la Mercedes ha conquistato il suo ultimo Mondiale costruttori mentre Lewis Hamilton perse il titolo all'ultimo giro dell'ultima gara ad Abu Dhabi) che vi avevamo già anticipato, Kimi Antonelli ne effettuerà un altro con la W13, cioè la prima monoposto a effetto suolo della scuderia tedesca dopo il cambio regolamentare (una vettura che non regalò grandi soddisfazioni alla casa di Stoccarda), test che, da quanto appreso da Fanpage.it, dovrebbe andare in scena il 29 e il 30 aprile sul circuito di Imola.

A spiegare il motivo di questo doppio test ravvicinato ci ha pensato lo stesso Toto Wolff: "Guiderà per la prima volta in Austria con la macchina del 2021. Prima di metterlo sulla vettura del 2022, vogliamo fargli provare le sensazioni di una monoposto davvero buona. Ovviamente siamo ansiosi di vedere cosa sarà in grado di fare su una Formula 1. Quanto fatto da Bearman a Jeddah con la Ferrari in termini di competitività è stato molto interessante e quindi credo che Kimi se la caverà benissimo" ha difatti chiosato il team principal della Mercedes lasciando intendere che ci sono grandi aspettative riguardo al debutto di Antonelli sulla F1 tenendo in considerazione quanto fatto dal suo attuale compagno di squadra in Prema che ha esordito in Formula 1 al posto di Sainz nel GP d'Arabia Saudita.

Se da un lato nella lista dei papabili sostituti di Lewis Hamilton per il 2025 c'è ora, anche ufficialmente, il talento non ancora maggiorenne (compirà 18 anni il prossimo 25 agosto), dall'altro se ne è aggiunto un altro che invece di esperienza ne ha da vendere tanto da avere in bacheca ben quattro titoli di campione del mondo, vale a dire l'ex Red Bull e Ferrari Sebastian Vettel. Parlando a Suzuka infatti Toto Wolff non ha escluso nemmeno la possibilità che si punti sul classe '87 tedesco che dopo il ritiro a fine 2022 ha ora riaperto ad un possibile ritorno alle corse (potrebbe correre la 24 Ore di Le Mans con Porsche) e alla Formula 1: "Sebastian non si può mai scartare, penso che il suo curriculum sia fenomenale. A volte prendersi una pausa è utile anche per fare chiarezza sulle proprie priorità e ritrovare motivazioni" ha difatti detto a riguardo il team principal Toto Wolff che però, tra le altre cose, continua anche a cullare il sogno di strappare Max Verstappen ai rivali della Red Bull per fare uno sgarbo al mai amato Christian Horner.

Formula 1 News Calendario Classifica segui