La Mercedes scopre le carte su Kimi Antonelli: ufficiale il doppio salto di categoria nel 2024 La Mercedes scopre le carte riguardo al futuro di Kimi Antonelli: ufficiale il salto in Formula 2 nel 2024 con Prema. I piani di Toto Wolff sul talento italiano e il suo approdo in Formula 1 nel dopo Hamilton.

A cura di Michele Mazzeo

Il pilota su cui la Mercedes punta per il futuro si chiama Andrea Kimi Antonelli ed è italiano. All'indomani del GP degli Stati Uniti della Formula 1 2023 (chiusosi tra l'altro con la squalifica beffa per Lewis Hamilton e Charles Leclerc) è infatti arrivata l'ufficialità riguardo alla decisione presa dal team tedesco (che lo ha messo nella propria Academy fin da quando aveva 12 anni) sul talento bolognese, fresco vincitore della Formula Regional Europea.

Come anticipato da Fanpage oltre un mese fa infatti il 17enne farà un doppio salto di categoria e nel 2024 correrà con il team Prema in Formula 2, bypassando dunque la Formula 3. A darne conferma è la stessa squadra italiana con un comunicato diramato sul proprio sito ufficiale: "PREMA Racing annuncia che il pilota italiano Andrea Kimi Antonelli gareggerà con il team nel campionato FIA Formula 2 2024. Antonelli, che ha iniziato la sua carriera in monoposto con PREMA a fine 2021, ha ottenuto finora risultati eccezionali, tanto che la prossima stagione farà il passo verso l'impegnativo campionato feeder della Formula 1 dopo aver vinto cinque titoli in meno di due anni" recita difatti la nota.

Un doppio salto di categoria che di fatto scopre i piani della Mercedes che intende puntare sul talento bolognese per il dopo-Hamilton. Toto Wolff ha infatti voluto che il suo pupillo Andrea Kimi Antonelli arrivasse con un anno d'anticipo in Formula 2 per partire alla pari con gli altri aspiranti piloti di Formula 1 dato che dal 2024 per la F2 comincerà una nuova era tecnica con nuove monoposto.

Il bolognese avrà dunque due anni di tempo per mostrare tutto il suo valore nella categoria propedeutica alla Formula 1 per poi guadagnarsi un sedile in Mercedes nel momento in cui il contratto di Lewis Hamilton scadrà, cioè a fine 2025 quando il sette volte campione del mondo sarà alla soglia dei 41 anni. Salvo cambi di programma repentini, già decise dunque le prossime tappe della carriera dell'astro nascente dell'automobilismo mondiale che debutterà a bordo di una Formula 2 già quest'anno nei test post-stagionali che andranno in scena a Yas Marina dopo il GP conclusivo di Abu Dhabi.