La Mercedes punta tutto su Kimi Antonelli: il talento italiano direttamente in Formula 2 nel 2024 Il team principal della Mercedes F1 Toto Wolff ha deciso di puntare sul talento italiano Andrea Kimi Antonelli per il futuro: il 17enne bolognese nel 2024 farà un doppio salto di categoria passando direttamente nel campionato di Formula 2 dove correrà con il team Prema.

A cura di Michele Mazzeo

Ormai da due anni in Formula 1 manca un pilota italiano (l'ultimo è stato Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo nel 2021), molti di più invece ne sono passati da quando un driver italiano ha corso in F1 con uno dei top team (Giancarlo Fisichella in Ferrari per le ultime cinque gare del Mondiale 2009 e per trovarne uno che invece ha iniziato la stagione bisogna tornare ai primi anni del 1990 quando Riccardo Patrese correva con la fortissima Williams di quei tempi). L'attesa per gli appassionati dello Stivale potrebbe però durare ancora poco dato che la Mercedes (vincitrice di 8 titoli costruttori e 7 titoli piloti negli ultimi 10 anni) ha deciso di puntare fortissimo sul giovanissimo talento bolognese Andrea Kimi Antonelli, messo nella propria Academy all'età di 12 anni, e che, dopo aver vinto tutti i titoli possibili nelle categorie giovanili, sta adesso lottando per il titolo al primo anno nella Formula Regional Europea (al momento è primo in classifica con 6 punti di vantaggio sul norvegese Martinius Stenshorne a quattro round dal termine).

Secondo quanto appreso da Fanpage.it infatti il team principal, CEO e socio di maggioranza della scuderia Mercedes Toto Wolff ha infatti deciso di far fare un doppio salto al fresco 17enne (li ha compiuti lo scorso 25 agosto) che nella stagione 2024 parteciperà direttamente al campionato di Formula 2, saltando dunque a pie' pari la Formula 3 (dove invece corre l'altro grande prospetto italiano Gabriele Minì finito nell'alveo dei piloti Alpine). Una decisione presa direttamente dal team principal austriaco che vuole dare la possibilità a Kimi Antonelli di partire alla pari con gli altri piloti dato che per la F2 il prossimo anno ci sarà una rivoluzione tecnica (con il prototipo della nuova monoposto che è già stata presentato a Monza nel weekend del GP d'Italia).

Se il bolognese riuscirà subito a dimostrare il proprio talento nella categoria per lui si potrebbero immediatamente aprire le porte della Formula 1 (magari con un anno di apprendistato in un team minore per poi eventualmente portarlo in Mercedes per il 2026 dato che il fresco rinnovo di contratto dei due piloti titolari lega Lewis Hamilton e George Russell fino alla fine del Mondiale 2025) e potrebbe dunque realizzare il suo più grande sogno come ci ha confessato nell'intervista rilasciata ai nostri microfoni a fine 2022.

Già deciso anche il team con cui il talento bolognese correrà nella prossima stagione in Formula 2. Kimi Antonelli correrà con il team Prema, lo stesso team che in questa stagione schiera un altro dei più talentuosi piloti dell'Academy Mercedes, vale a dire il danese Frederik Vesti. Manca solo l'annuncio ufficiale ma il futuro del pilota italiano è già stato deciso.

Questo grande attestato di stima da parte di uno dei team principal più vincenti della storia della Formula 1 come Toto Wolff non può far altro che tramutarsi in un'ulteriore iniezione di fiducia per raggiungere l'obiettivo che si è prefissato in questa stagione: vincere il titolo della Formula Regional Europea da rookie. E, conoscendolo, non ci sono dubbi che per i prossimi quattro round resterà concentrato esclusivamente sul finire al meglio questo campionato. Solo poi si penserà alla nuova entusiasmante avventura che lo attende in Formula 2 dove arriverà, meritatamente, con qualche anno d'anticipo rispetto ai piani iniziali.