Kimi Antonelli è un vero fenomeno: sotto il diluvio vince a Silverstone, e Toto Wolff lo esalta Kimi Antonelli nella Sprint di Silverstone, a 17 anni, ha vinto la prima gara della sua carriera in Formula 2. Antonelli ha compiuto un’impresa in un Gp durissimo, ed è stato poi celebrato da Toto Wolff che lo porterà in Formula 1: “Questa vittoria è la svolta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Kimi Antonelli ha vinto per la prima volta in Formula 2 e ci è riuscito nella gara Sprint di Silverstone. Antonelli è stato fenomenale, perché ha vinto sotto una pioggia battente una gara con una serie di interruzioni e due Safety Car. Il 17enne pilota bolognese, che guiderà probabilmente la Mercedes in Formula 1 nel 2025, ha preceduto Maloney e Bortoleto e dopo quattro anni ha regalato un successo all'Italia (dopo Luca Ghiotto) in questa categoria.

La gara perfetta di Kimi a Silverstone

Partiva in pole position Kimi che è stato magnifico. Al via perfetto, con la partenza lanciata, sotto un diluvio autentico, ed è stato perfetto nei 21 giri in cui alle sue spalle è accaduto di tutto. Una serie di episodi che hanno condizionato l'andamento pure della sua gara. Ma tra incidenti, ritiri pesanti (Aron, Hadjar, Martì), e duelli all'ultimo sangue, il bolognese non si è fatto condizionare ed ha ottenuto un successo straordinario, oltre che meritatissimo. E poi, si sa, la prima volta non si scorda mai.

La Mercedes e Wolff gioiscono per Antonelli: "É la svolta"

Ai festeggiamenti ha preso parte anche la Mercedes, certo, questo non deve stupire perché Antonelli è un pilota dell'Academy delle Frecce d'Argento, ma è chiaro ormai a tutti che sarà lui a prendere il posto di Lewis Hamilton nel 2025. Antonelli farà coppia con George Russell. Toto Wolff sa quanto è bravo Kimi ed è andato a celebrarlo presentandosi sotto il podio, tra l'altro a pochi minuti dalle Qualifiche di Silverstone.

E a caldo Toto Wolff ha parlato del suo pupillo esaltandolo: "È stata una vittoria importante. Fin qui Kimi era stato un po' sfortunato ma aveva anche commesso qualche errore. Non ha nemmeno diciotto anni, questa vittoria è una svolta per lui. Ha letteralmente dominato, controllando tutta la gara: un secondo più veloce dei suoi più vicini inseguitori, due secondi sugli altri dal quinto in giù. Sempre in controllo ma… quell'intraversata all'uscita dall'ultima curva prima del traguardo mi ha fatto salire il cuore in gola! Ha fatto un grosso step, sono sicuro che farà una grande carriera in Formula 1″.