video suggerito

La Formula 1 pensa tanto al 2025: Hulkenberg passa alla Sauber, poi guiderà per l’Audi Nico Hulkenberg dal 2025 correrà con la Sauber, che dal 2026 diventerà Audi. Hulkenberg, che potrebbe essere affiancato da Carlos Sainz, è entusiasta: “Un onore guidare per un team tedesco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Formula 1 sta sempre più pensando al Mondiale 2025. Nico Hulkenberg, che ha iniziato molto bene il campionato con la Haas, ha annunciato l'addio al team americano che lo aveva riportato nel circus e ha annunciato che dalla prossima stagione correrà, nuovamente, con la Sauber, che dal 2026 sarà, però, Audi – che punta soprattutto ad avere Carlos Sainz.

Il team principal della Haas il nipponico Ayo Komatsu ha detto: "Grazie per il suo contributo alla squadra, teniamo molto a lui e ci è piaciuto lavorare con Nico". Congedo, però, per il 2025. Perché Hulkenberg continuerà a correre e a duellare con la Haas fino a dicembre.

Hulkenberg si è detto felicissimo sia per il ritorno alla Sauber che per la possibilità di correre con l'Audi. Un tedesco su una vettura tedesca: "Torno alla squadra con cui ho lavorato nel 2013 e ho un bel ricordo del forte spirito di squadra che si avverte in Svizzera. La prospettiva di correre per Audi è qualcosa di molto speciale. Quando un costruttore tedesco entra in Formula 1 con tanta determinazione, è un'opportunità unica. Rappresentare il team ufficiale di un marchio automobilistico di questo tipo con una Power Unit prodotta in Germania è un grande onore per me".

Anche Carlos Sainz è nel mirino dell'Audi

La Sauber nel 2025 non sarà ancora all'altezza delle migliori scuderie e dunque per Hulkenberg la vita non cambierà molto, ma dal 2026 con l'Audi potrebbe lottare per le posizioni di vertice. La casa tedesca ha grandi ambizioni e per questo sta corteggiando Carlos Sainz, che attende di capire se ha la possibilità di correre per la Red Bull, cosa complicata, o con la Mercedes, che deve sostituire Hamilton.

I piloti di Formula 1 nel Mondiale 2025

Red Bull: Max Verstappen, Perez/Tsunoda/Sainz

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Mercedes: George Russell, Sainz/Ocon/Antonelli

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Alpine: Gasly/Ocon/Bottas

Racing Bulls: Tsunoda/Lawson/Ricciardo/Hauger

Sauber: Nico Hulkenberg, Bottas/Zhou/Sainz

Williams: Alexander Albon, Antonelli/Sargeant

Haas: Bearman/Magnussen/Fittipaldi

Formula 1 News Calendario Classifica segui