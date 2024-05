Leclerc è il più veloce anche nelle Fp2 a Imola: la Ferrari SF-24 Evo convince, Red Bull in difficoltà

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Conferme per la Ferrari nella seconda sessione di prove libere del GP dell'Emilia Romagna della Formula 1 2024. Così come avvenuto nelle Fp1 al mattino, in cima alla classifica dei tempi c'è ancora Charles Leclerc con la SF-24 Evo dotata di nuovi aggiornamenti e di una nuova power unit. Il monegasco è stato infatti l'unico a scendere sotto il muro dell'1'16" (1:15.906) precedendo di quasi due decimi la McLaren di Oscar Piastri e di quasi quattro decimi il sorprendente Yuki Tsunoda con la Racing Bulls.

Alle spalle del giapponese ci sono le due Mercedes di Lewis Hamilton ee George Russell e l'altra Ferrari, quella di Carlos Sainz che paga mezzo secondo dal compagno di squadra. Proseguono le difficoltà della Red Bull con Max Verstappen e Sergio Perez che nella simulazione di qualifica non riescono ad andare oltre la settima e l'ottava prestazione cronometrica, mentre in simulazione di passo gara sono tornati nuovamente a galla i problemi al posteriore già evidenziati in mattinata.

Resta un'incognita invece Lando Norris che nel suo giro lanciato migliore dopo aver piazzato i migliori intertempi della sessione nel primo e nel secondo settore del tracciato imolese e poi rientrato ai box senza chiudere dunque il giro e far segnare una prestazione cronometrica che poteva svelare il vero potenziale della sua McLaren in vista delle qualifiche del sabato.

Risultati e classifica dei tempi delle prove libere 2 del GP Imola della Formula 1 2024

Charles LECLERC (Ferrari) 1:15.906 Oscar PIASTRI (McLaren) +0.192 Yuki TSUNODA (Racing Bulls) +0.380 Lewis HAMILTON (Mercedes) +0.391 George RUSSELL (Mercedes) +0.405 Carlos SAINZ (Ferrari) +0.517 Max VERSTAPPEN (Red Bull Racing) +0.541 Sergio PEREZ (Red Bull Racing) +0.646 Nico HULKENBERG (Haas F1 Team) +0.920 Fernando ALONSO (Aston Martin) +0.932 Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) +1.061 Lando NORRIS (McLaren) +1.074 Lance STROLL (Aston Martin) +1.085 Esteban OCON (Alpine) +1.102 Pierre GASLY (Alpine) +1.158 Valtteri BOTTAS (Kick Sauber) +1.182 Kevin MAGNUSSEN (Haas F1 Team) +1.223 Alexander ALBON (Williams) +1.229 Guanyu ZHOU (Kick Sauber) +1.700 Logan SARGEANT (Williams) +1.942

