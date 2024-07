video suggerito

Terremoto in Ferrari, si dimette il direttore tecnico Cardile: via dopo i disastri sulla SF-24 Il direttore tecnico della Ferrari Enrico Cardile si è dimesso con effetto immediato il giorno dopo il negativo GP della Gran Bretagna della Formula 1 2024: paga il disastro andato in scena intorno alla SF-24 e i suoi pacchetti di aggiornamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

90 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scossone in Ferrari dopo i recenti disastri nel Mondiale di Formula 1 2024. All'indomani della pessima prestazione nel GP della Gran Bretagna infatti si è dimesso il Direttore Tecnico dell'Area Chassis Enrico Cardile, il papà della SF-24 nonché numero due della scuderia di Maranello, dopo il team principal Frederic Vasseur (che da oggi assumerà il ruolo lasciato vacante ad interim). La notizia dell'addio dell'ingegnere, che avrebbe comunque lasciato il Cavallino Rampante a breve (secondo diverse fonti autorevoli andrà in Aston Martin dalla prossima stagione), è arrivata all'improvviso il giorno seguente la fine del weekend di Silverstone, nonostante le rassicurazioni sulla sua permanenza offerte dallo stesso Vasseur nelle interviste post-gara.

Ma che sia stata una notizia che ha colto di sorpresa anche la stessa Ferrari lo si evince anche dal modo in cui è arrivato l'annuncio. Una stringata nota diramata tramite i propri canali ufficiali che recita: "La Scuderia Ferrari HP comunica che Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis. L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal, Frederic Vasseur. A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno".

Alla luce di ciò è inevitabile chiedersi: a cosa è dovuto questo improvviso addio con effetto immediato di quello che di fatto è l'uomo che, fino a ieri, dirigeva di fatto l'intero reparto tecnico della Ferrari? Quasi certamente Enrico Cardile paga il recente disastro avvenuto riguardo le SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz e la clamorosa bocciatura delle nuove specifiche che ha certificato inequivocabilmente il fallimento del nuovo pacchetto d'aggiornamenti alla monoposto introdotto a Barcellona (costato tempo e una cospicua parte del budget cap alla scuderia) di cui, in qualità di direttore tecnico, aveva la responsabilità (che evidentemente ha deciso di assumersi immediatamente).

A questo punto però l'addio improvviso di Enrico Cardile rende la situazione in casa Ferrari ancora più ingarbugliata dato che nel momento cruciale della stagione (dove si devono risolvere i problemi sulla SF-24 lavorando sui successivi sviluppi e inoltre si deve cominciare a permeare la monoposto per il prossimo mondiale di Formula 1 2025) ufficialmente il reparto tecnico si ritrova senza guida anche se probabilmente sarà l'ex Mercedes Loic Serra (che arriverà ad ottobre) a prendere fin da subito il comando delle operazioni. Una situazione questa che non sembra in alcun modo legata al possibile arrivo di Adrian Newey a Maranello dato che, qualora alla fine dovesse accettare l'offerta della Ferrari, quest'ultimo non potrà lavorare per la sua nuova squadra prima del 1° aprile 2025.

Formula 1 News Calendario Classifica segui