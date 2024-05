video suggerito

La Ferrari annuncia l’arrivo di Serra e D’Ambrosio: chi sono gli uomini scippati alla Mercedes La Ferrari ha annunciato due nuovi acquisti della scuderia di Formula 1 strappati alla Mercedes: ecco chi sono Loic Serra e Jerome D’Ambrosio e cosa faranno al loro arrivo nel team di Maranello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue la campagna acquisti della Ferrari in Formula 1. Alla vigilia del GP di Imola, e mentre si continua a trattare per portare in rosso il geniale progettista Adrian Newey che lascerà la Red Bull, infatti la scuderia di Maranello ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Loic Serra e Jerome D'Ambrosio, due figure apicali in Mercedes, che si uniranno al team a partire dal prossimo 1° ottobre.

"La Scuderia Ferrari HP è lieta di annunciare che rafforza ulteriormente la squadra con l'arrivo di Loic Serra e Jerome d'Ambrosio, entrambi provenienti dal team Mercedes AMG F1. Inizieranno entrambi a lavorare con la Scuderia Ferrari HP il 1° ottobre" si legge infatti nella nota diramata dalla squadra del Cavallino Rampante.

Cosa faranno Loic Serra e Jerome d'Ambrosio in Ferrari: i nuovi ruoli

La Ferrari ha anche specificato quali saranno i ruoli dei nuovi arrivi all'interno della scuderia nel momento in cui potranno essere operativi. Loic Serra assumerà infatti il ruolo di Head of Chassis Performance Engineering, riportando a Enrico Cardile, supervisionando varie aree a Maranello, tra cui Track Engineering, Aero Development, Aero Operations e Vehicle Performance, mentre Jerome d'Ambrosio sarà il nuovo vice team principal nonché responsabile della Ferrari Driver Academy e riporterà direttamente a Frederic Vasseur.

Chi è Loic Serra: il ‘mago delle gomme' al servizio della Ferrari

Loic Serra, ingegnere meccanico 52enne francese, è considerato uno dei tecnici più esperti della Formula 1 soprattutto per quel che riguarda i sistemi sospensivi delle monoposto e la gestione del degrado degli pneumatici.

Prima di cominciare la sua brillante carriera nel Circus infatti il transalpino ha lavorato per un decennio in Michelin ampliando le proprie conoscenze riguardo gomme e sospensioni. Conoscenze affinate poi in F1 prima nei quattro anni da Performance Director nel team BMW-Sauber e poi nella sua lunga militanza in Mercedes, dove è arrivato nel 2010 come Chief engineer vehicle engineering, diventato poi nel 2013 Head of Vehicle Dynamics e quindi Capo delle Performance nel 2019.

Chi è Jerome D'Ambrosio: l'ex pilota cresciuto all'ombra di Toto Wolff

Jerome D'Ambrosio, 38enne ex driver belga, è invece considerato uno dei giovani manager più promettenti della Formula 1. Dopo aver messo fine nel 2020 alla sua carriera da pilota (nella quale ha corso un anno in F1, con la Marussia Virgin Racing nel 2011, e per sei stagioni in Formula E) infatti il classe '85 è diventato il pupillo del team principal della Mercedes Toto Wolff.

L'austriaco difatti, dopo averlo messo alla prova prima come vice della moglie Susie Wolff e poi come capo della Venturi Racing in Formula E, lo ha portato nella scuderia tedesca di Formula 1 nella quale nell'ultimo anno ha ricoperto il doppio ruolo di suo vice e di responsabile dell'Academy che vanta come fiore all'occhiello il talento italiano Andrea Kimi Antonelli. Gli stessi ruoli dunque che dal prossimo 1° ottobre ricoprirà in Ferrari dove, come Loic Serra, dal prossimo anno ritroverà un altro membro dell'attuale squadra Mercedes come il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

