La decisione dei commissari sull'impeding di Hamilton ad Antonelli in Austria: "Piccolo errore" Il campione inglese della Ferrari se l'è cavata solo con un warning, un avvertimento, per l'episodio nelle libere. Il pilota della Mercedes è amareggiato: "Sono stato bloccato".

Solo un warning, un avvertimento per quello che i commissari di gara hanno ritenuto un piccolo errore, un peccato veniale, niente che meritasse una punizione più severa. Se l'è cavata così Lewis Hamilton per l'impeding ai danni di Kimi Antonelli durane la sessione di libere del venerdì sul circuito del Red Bull Ring in Austria: niente sanzione per aver fatto da tappo al pilota della Mercedes che, ostacolato, aveva manifestato tutto il proprio disappunto nel Team Radio. "Ma questi che problemi hanno!", aveva detto mentre nell'altra vettura l'inglese comunicava al muretto di essere rimasto sorpreso "perché non l'avevo visto".

La nota dei commissari sull'impeding di Hamilton ad Antonelli

"Gli steward hanno ascoltato il pilota della vettura 44 (Lewis Hamilton), il pilota della vettura 12 (Kimi Antonelli) e i rappresentanti della squadra, e hanno esaminato i filmati, la radio della squadra e le prove della vettura – si legge nella nota ufficiale pubblicata al termine della procedura d'investigazione -. Il pilota della vettura 44, nonostante controllasse costantemente gli specchietti retrovisori dopo essere stato informato dalla squadra dell'avvicinamento della vettura 12, si è mosso lentamente verso la pista mentre si avvicinava alla curva 4, ostacolando inutilmente la vettura 12, che ha dovuto evitarlo. Il pilota della vettura 44 si è scusato immediatamente dopo essersi reso conto del suo errore. I commissari hanno stabilito che, nonostante il piccolo intervento nelle prove libere, non era necessario e gli è stato comminato un avvertimento".

Kimi amareggiato dopo le libere: "Sono stato bloccato"

Verdetto che permette al campione britannico e alla stessa Ferrari di tirare un sospiro di sollievo rispetto agli appuntamenti odierni tra FP3 e qualifiche che fisseranno la griglia di partenza del Gran Premio. Come l'ha presa Antonelli? Il giovane talento bolognese delle Frecce d'Argento ha commentato con una vena d'amarezza quanto accaduto durante le libere, non senza risparmiare una stoccata a Hamilton.

"In questa pista è sempre difficile trovare il giro giusto – ha spiegato Antonelli -. Purtroppo sono riuscito a completare un giro pulito". Il riferimento è a quanto accaduto in FP2: "Sono partito anche bene ma sono stato bloccato un paio di volte. Proviamo a essere al meglio per le qualifiche". La sessione delle FP3 servirà a limare gli ultimi dettagli per puntare al giro veloce in qualifica.