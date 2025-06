video suggerito

Fred Vasseur ha lasciato il Gran Premio d'Austria ed è tornato a casa: lo ha comunicato la Ferrari A poche ore dal via del Gran Premio d'Austria di Formula 1, la Ferrari ha reso noto che al circuito di Spielberg non ci sarà il Team Principal Fred Vasseur: "Motivi personali". Al suo posto il belga Jerome D'Ambrosio.

A cura di Paolo Fiorenza

Imprevisto per la Ferrari nell'immediata vigilia del Gran Premio d'Austria di Formula 1: la scuderia di Maranello ha comunicato che il team principal Frederic Vasseur ha lasciato il circuito di Spielberg per fare ritorno a casa "per motivi personali". A prendere in mano le redini del Cavallino in sua assenza sarà il vice di Vasseur, Jerome d'Ambrosio. Toccherà dunque al ‘Deputy Team Principal' della Rossa, il 39enne belga D'Ambrosio, reggere le sorti della Ferrari in un giorno in cui ci sono concrete aspettative di podio nel GP d'Austria, dopo che Leclerc e Hamilton si sono classificati rispettivamente secondo e quarto nelle qualifiche del sabato.

Fred Vasseur lascia l'Austria e torna casa: "motivi personali" per il capo della Ferrari

La Ferrari non ha dato nessun altro dettaglio sull'assenza di Vasseur, rispettandone comprensibilmente le ragioni di privacy. Il 57enne francese venerdì si era espresso positivamente dopo le prove libere del Gran Premio d'Austria, circa gli aggiornamenti portati in questo weekend dalla Rossa (un nuovo fondo per migliorare le prestazioni della vettura): "Sì, è andata bene. Chiaramente dobbiamo analizzare i dati più a fondo".

Frederic Vasseur è a capo della scuderia Ferrari dall’1 gennaio 2023, quando ha sostituito Mattia Binotto

Le buone sensazioni sono state poi confermate nelle qualifiche del sabato, con Leclerc secondo e vicinissimo a Norris, e Hamilton dietro di lui in seconda fila. Mai come stavolta, considerando che la Ferrari in questo inizio di stagione è sempre andata meglio in gara, sembrano esserci le premesse per un risultato importante.

Chi é Jerome D'Ambrosio, vice di Vasseur alla Ferrari

Jerome D'Ambrosio avrà dunque i riflettori puntati su di sé oggi allo Spielberg, mentre al muretto Ferrari tirerà le fila delle strategie da mettere in atto. Nato nel dicembre del 1985 a Etterbeek, vicino Bruxelles, da famiglia belga con origini italiane D'Ambrosio ricopre ufficialmente il ruolo di vice di Vasseur a Maranello dal 2024.

Jerome D’Ambrosio è vice di Vasseur alla Ferrari dallo scorso anno

Ex pilota di Formula 1, ha corso con Virgin e Lotus tra il 2011 e il 2012, partecipando a 20 Gran Premi. Dopo la sua carriera da pilota, ha ricoperto ruoli dirigenziali di spicco nel motorsport, tra cui posizioni in Mercedes e come team principal della Venturi in Formula E.