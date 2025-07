Adrian Newey “finalmente” con la Ferrari: il ‘Genio’ al volante della 312 F1 a Goodwood

Adrian Newey e la Ferrari. Un amore mai nato. Amore sportivo, ovviamente. La Ferrari lo ha cercato spesso, ma lui ha sempre detto no, anche nei mesi scorsi, quando ha preferito l'Aston Martin. Ma a Goodwood, al Festival della velocità, il ‘genio' inglese ha indossato tuta e casco e ha guidato una Ferrari, quella del 1969. Breve, ma intenso. Per una volta sì Newey e la Ferrari sono stati una cosa sola.

Newey alla guida della Ferrari 312 del 1969

Quel matrimonio non si è mai fatto. A più riprese la Ferrari ha cercato di ingaggiare Newey, ma l'accordo non è mai stato trovato e mai si farà. L'Aston Martin sarà l'ultima scuderia dell'ingegnere inglese, l'uomo che ha vinto il maggior numero di titoli Mondiali nella storia della Formula 1. A Goodwood, Newey si è presentato in veste di pilota. Ha indossato la tuta dell'Aston Martin, quella che hanno ogni weekend di F1

Alonso e Stroll, poi ha inforcato il casco, che è ancora quello della Red Bull, e si è messo al volante della Ferrari 312 del 1969, che non passò alla storia: solo un podio e quinto posto nel Costruttori, ma che ha una linea divina. Newey ha fatto un paio di giri, si è tolto un grande sfizio e poi ha lasciato il posto alle altre stelle presenti a Goodwood.

Mansell, Patrese e Dua Lipa a Goodwood

Al Festival della velocità di Goodwood gli appassionati hanno, come sempre, modo di divertirsi. Presenti auto meravigliose da strada, comprese un paio di Ferrari, ma c'è l'omaggio ai 75 anni della Formula 1 con la presenza della Williams, celebrata anche dalla reunion tra Nigel Mansell e Riccardo Patrese, che guidarono la vettura del 1992, dominante nel Mondiale di Formula 1. A Goodwood si è presentata, a sorpresa, pure Dua Lipa, la popolarissima cantante era a bordo della sua Porsche.