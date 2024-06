La Ferrari perde pezzi: Cardile andrà in Aston Martin, ma non sarà Newey a prendere il suo posto

video suggerito

A cura di Michele Mazzeo

Momento delicato per il futuro della Ferrari all'indomani del GP di Spagna della Formula 1 2024. Oltre a dover fare i conti con un risultato poco incoraggiante emesso dalla pista di Barcellona e con la rottura tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, infatti, il team principal Frederic Vasseur deve affrontare anche l'addio di una delle colonne portanti della GeS di Maranello, vale a dire il direttore tecnico Enrico Cardile.

Secondo quanto rivelato da Formu1a.uno infatti l'ingegnere toscano, dopo oltre vent'anni, lascerà la Ferrari per passare in Aston Martin. Quest'ultimo infatti avrebbe deciso di accettare la serrata corte fatta da Lawrence Stroll e trasferirsi dunque nel Silverstone.

Contrariamente alla voci circolate in precedenza, questo trasferimento non sarebbe legato alle trattative con Adrian Newey, né per quanto concerne la scuderia di Maranello (che ha un accordo di massima con il geniale progettista in uscita dalla Red Bull che però non ha ancora firmato nessun contratto) né per la stessa Aston Martin (che sta provando in tutti i modi a convincere il 65enne di Colchester a sposare l'ambizioso progetto di Stroll che vede coinvolti anche due colossi come Aramco e Honda).

L'addio di Cardile dunque sembrerebbe piuttosto legato ad un'altra operazione che la Ferrari ha però già chiuso e ufficializzato. Vale a dire l'arrivo a Maranello dal prossimo 1° ottobre di Loic Serra. Dovrebbe essere infatti l'ex Performance Director della Mercedes che all'interno della scuderia del Cavallino Rampante sarà inizialmente inquadrato come Head of Chassis Performance ma andrà a svolgere gran parte delle mansioni svolte fino ad oggi da Cardile. Al suo fianco ci sarà Diego Tondi che rimarrà dunque il capo degli ingegneri aerodinamici.

A quel punto, almeno sulla carta, rimarrebbe libero il ruolo di Direttore Tecnico del telaio e dell'aeodinamica attualmente rivestito da quello che sembra essere un promesso sposo Aston Martin. Un vuoto in organico che potrebbe anche permanere qualora si riuscisse a portare a Maranello un super consulente speciale del calibro del genio Adrian Newey altrimenti, in vista del lavoro da fare per la monoposto della nuova era della Formula 1 che inizierà dal Mondiale 2026, andrà colmato con un tecnico di spessore che non faccia rimpiangere Cardile.

