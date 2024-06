video suggerito

In Formula 1 tutti vogliono Adrian Newey, solo due scuderie non gli hanno fatto un’offerta Non solo la Ferrari, sono addirittura sei le scuderie di Formula 1 che stanno provando a convincere Adrian Newey. Il progettista inglese è pronto a prendere la sua decisione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Adrian Newey da tempo ha annunciato l'addio alla Red Bull. Quello di Miami è stato il suo ultimo Gp con i campioni del mondo, anche se a Monte Carlo si è ripresentato, ufficialmente in borghese, ma aveva l'immancabile cartellina e qualche dritta dovrebbe averla data. Il suo futuro è argomento di grande interessa. Perché lui è un genio, è un vincente e perché non lo vuole solo la Ferrari. Le pretendenti sono tantissime. La riserva lui ha intenzione di scioglierla a breve e pare che già entro la fine della prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca.

La Ferrari tenta Adrian Newey con il Dream Team

L'accordo con la Ferrari da più parti viene dato per fatto, da tempo. Vasseur sta creando un dream team e manca solo la ciliegina sulla torta. Newey ha sempre detto di no a Maranello, ma ora è tentato, vuole vincere pure con la Ferrari, con Hamilton e Leclerc. Ma Vasseur non è l'unico a fare la corte a Newey, che, secondo quanto riporta F1-Insider, avrebbe ricevuto proposte da sette scuderie. Secondo il portale tedesco il manager del progettista, che altro non è che Eddie Jordan, nei prossimi giorni, in Canada incontrerà praticamente i rappresentanti di quasi tutte le scuderie.

Anche Mercedes e Aston Martin corteggiano Newey

Non è un mistero che anche Toto Wolff gli stia facendo una corte spietata, lo vorrebbe alla Mercedes per convincere anche Max Verstappen. La Williams l'ha buttata lì, gli ha detto che potrebbe chiudere laddove ha iniziato. Forte è l'Aston Martin, che lo vuole per lottare per il Mondiale. Ma quindi considerando quanto ha scritto F1-Insider una telefonata a Jordan l'avrebbero fatta per sondare Newey pure la McLaren e l'Alpine, con Briatore che rientrerebbe davvero in grande stile.

Solo due scuderie non hanno fatto offerte al genio

Escludendo naturalmente la Red Bull (e la Racing Bulls) solo la Haas e l'Audi non lo hanno contattato. Insomma Newey ha l'imbarazzo della scelta, ha sei proposte. La Ferrari pare favorita, ma occhio a Mercedes e Aston Martin.